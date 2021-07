Giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin xe tải

Cụ thể vào khoảng 10 giờ ngày 23/7, Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo có nạn nhân mắc kẹt trong cabin ôtô sau tai nạn giao thông trên tuyến Quốc lộ 7, đoạn qua xã Chi Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An.

Lực lượng chức năng tiến hành đưa tài xế từ trong cabin ra ngoài.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 6 huy động 1 xe CC&CNCH, 12 cán bộ chiến sĩ cùng các thiết bị CNCH chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, dùng các thiết bị chuyên dụng để mở cửa tiếp cận nạn nhân. Sau đó, tài xế nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Danh tính nạn nhân là anh Lương Nhưu Hương (SN 1992), điều khiển xe tải mang BKS: 37C-248.xx di chuyển trên tuyến QL7 theo hướng Tương Dương - Anh Sơn, Nghệ An. Vụ tai nạn xảy ra lúc trời mưa trơn trượt. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận chiếc xe tải gặp nạn đã lao xuống mương.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Tác giả: Bảo Linh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân