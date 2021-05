Giải cứu cô gái đòi nhảy tầng cao chung cư tự tử ở Sài Gòn

Sự việc diễn ra ở vào trưa 2/5 ở căn hộ tầng 18 của một chung cư nằm trên quận 7, TPHCM. Thời điểm trên nhiều người dân sinh sống ở chung cư này nhìn thấy 1 cô gái leo ra ngoài ban công của tầng 18 chung cư này.

Sau đó, cô gái ngồi thơ thẩn với vẻ mặt buồn phiền. Do lo sợ cô gái sẽ nhảy xuống dưới nên người dân vội báo cho lực lượng chức năng.

Lực lượng PCCC TPHCM tiếp cận đưa cô gái vào bên trong an toàn.

Nhận tin báo, Công an quận 7 cùng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an TPHCM đã có mặt tiến hành tiếp cận hiện trường. Dù được lực lượng khuyên can nhưng cô gái vẫn không chịu vào bên trong.

Một lúc sau, lợi dụng lúc cô gái không để ý, lực lượng đã tiếp cận khống chế và đưa cô gái vào bên trong căn hộ an toàn.

Lãnh đạo Phòng PC07, Công an TPHCM xác nhận vụ việc trên.

Tác giả: Hải Đăng

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị