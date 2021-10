Giả danh đại tá công an, lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Ngày 13-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Mai Thị Lan (SN 1977) trú tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội để điều tra làm rõ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm tiếp nhận đơn tố giác của vợ chồng anh Phạm Quang V và chị Vương H, trú tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm về việc Mai Thị Lan đã 4 lần đề nghị vay tiền với tổng số tiền 1 tỷ đồng, nhưng mới trả được gần 100 triệu đồng và có dấu hiệu bỏ trốn...

Mai Thị Lan tự chụp ảnh bản thân trong bộ sắc phục an ninh đeo cấp hàm Đại tá, đăng công khai lên mạng xã hội thể hiện mình công tác trong lực lượng Công an

Theo trình báo của anh V, qua mối quan hệ xã hội, chị H (vợ anh) có quen biết với Mai Thị Lan. Trên trang Facebook cá nhân, Mai Thị Lan thể hiện mình làm trong lực lượng an ninh, có chồng cũ cũng đang công tác trong ngành Công an.

Lan nhiều lần khoe với chị H sổ tiết kiệm của mình đang gửi số tiền 200 tỷ đồng tại ngân hàng chưa đến hạn rút. Sau một thời gian quen biết, Mai Thị Lan có đưa ông ông L.D.H, nhà báo, hiện đang công tác tại một tòa soạn báo của Hà Nội, giới thiệu là chồng với vợ chồng anh V.

Ngày 21-4-2021, Lan đặt vấn đề vay vợ chồng anh V số tiền 800 triệu đồng mua vé máy bay với mục đích mua cả chuyến để "ôm" hàng bán. Nếu được sẽ trả cho vợ chồng anh V từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng tiền lợi nhuận.

Do tin tưởng Lan là công an, chồng lại là nhà báo nên vợ chồng anh V đã chuyển khoản cho Lan 800 triệu đồng. 2 ngày sau, Lan lại năn nỉ anh V vay "nóng" giúp 400 triệu đồng với lãi suất như lãi ngân hàng trong thời gian 1 tháng. Anh V đã vay mượn bạn bè được số tiền 200 triệu đồng gửi cho Lan. Đến ngày trả tiền vay "nóng", anh V đến nhà Lan nhưng Lan lấy lý do chưa thu xếp được, sổ tiết kiệm chưa đến ngày rút, chỉ đưa cho anh 88 triệu đồng, nói đây là tiền lãi từ vé máy bay và tiền trả lãi của 200 triệu đồng vay "nóng", hẹn 1 tháng sau sẽ trả hết. Qua tìm hiểu, anh V được biết bản thân mình không phải là bị hại duy nhất...

Cơ quan điều tra đã triệu tập Mai Thị Lan để điều tra làm rõ. Tại cơ quan công an, Lan thừa nhận vay tiền của anh V, nhưng đến nay không có khả năng trả lại. Về quyển sổ tiết kiệm 200 tỷ đồng, Lan khai năm 2018 đã lên mạng xã hội đặt làm giả với giá 2 triệu đồng. Khoảng tháng 7-2021, Lan đã xé bỏ quyển sổ này, vứt thùng rác.

Tác giả: T.Văn

Nguồn tin: An Ninh Thủ Đô