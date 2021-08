Gã xe ôm tìm đến nhà đâm trung tá công an tử vong

Ngày 11-8, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với bị can Đặng Hữu Dũng (SN 1969, trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm) để điều tra về tội Giết người.

Bị can Đặng Hữu Dũng - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 22-7, Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận tin báo về việc ông N.T.H., là Trung tá công an (hàng xóm Đặng Hữu Dũng), bị đối tượng Dũng dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân trọng thương. Ông H. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Nhận được tin báo, Công an quận Bắc Từ Liêm đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra theo quy định. Ít phút sau khi gây án, Đặng Hữu Dũng đã đến Công an phường Cổ Nhuế 1 đầu thú và giao nộp hung khí gây án là một con dao.

Trong quá trình điều tra, xác định Dũng là hàng xóm ở cùng dãy phố với ông H.. Trong thời gian gần đây Dũng có suy nghĩ ông H. sẽ hại mình nên sáng 22-7, Dũng đã cầm dao đến nhà ông H. để tìm người.

Do con dao Dũng mang theo bị hỏng chuôi nên đối tượng đã tiếp tục di chuyển đến cửa hàng sửa chữa xe máy gần đó mượn máy hàn và tự hàn lại chuôi dao. Sau khi hàn xong, Dũng để con dao tại giá để hàng của xe rồi quay lại nhà ông H.. Nhìn thấy ông H. đang ngồi trên ghế ở trong sân nhà, Dũng đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người ông H..

Được biết, Đặng Hữu Dũng làm nghề xe ôm, có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động