Gã hàng xóm nhiều lần hãm hiếp bé gái 10 tuổi rồi cho 2.000 đồng

Công an huyện Đô Lương, Nghệ An thông tin trên Người đưa tin, đơn vị đã bàn giao hồ sơ và đối tượng Trần Đình Bình (52 tuổi) trú xã Lam Sơn (huyện Đô Lương) cho công an tỉnh xử lý theo thẩm quyền. Trần Đình Bình bị khởi tố về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nạn nhân là cháu N.T.T (10 tuổi) là hàng xóm với Bình.

Từ tháng 4 đến tháng 6/2020, Trần Đình Bình đã tiếp cận cháu T. Người đàn ông lớn tuổi này thường lân la nói chuyện, tỏ sự quan tâm rồi sàm sỡ cô bé. Sau lần đầu trót lọt, Bình tiếp tục lân la nói chuyện, hỏi thăm, rủ bé T. đi tìm tổ ong với mình.

Không mảy may nghi ngờ “lòng tốt” của Bình, cháu T. đi theo. Bình đã thực hiện hành vi hiếp dâm đối với cháu T. Sau mỗi lẫn thỏa mãn xong thú tính, Bình đưa cho cháu T. khi thì 2.000 đồng, lúc thì 20.000 đồng.

Đến ngày 19/6, một người đi chăn bò phát hiện Bình đang thực hiện việc giao cấu với cháu T. nên gặng hỏi. Cô bé 10 tuổi đã kể lại lần lượt những hành động mà Bình đã làm với mình. Sự việc vỡ lở, gia đình cháu T. biết chuyện nên đã đến hỏi Bình. Người đàn ông này thừa nhận việc mình đã làm và bị công an bắt giữ sau đó.

Được biết, cháu T. có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, mẹ bị bệnh hiểm nghèo mất sớm khi T tròn 2 tuổi. Khi T. lên 6, ông N.T.H. (SN 1979, bố T.) kết hôn với một người phụ nữ ở huyện Thanh Chương và sinh thêm được một người con trai. Hàng ngày, T. giúp bố mẹ đi chăn bò.

Ông N.T.H ngậm ngùi cho ANTĐ biết, nhiều lần thấy con gái đi chăn bò mang về 2.000 đồng, khi thì 20.000 đồng, hỏi con thì được biết Bình cho. Cứ nghĩ Bình thương con mình sớm thiệt thòi nên thỉnh thoảng cho cháu ít tiền mua quà bánh. Ông H. không ngờ được rằng đây là những đồng tiền mà sau khi Bình thực hiện xong hành vi bỉ ổi với cháu T.

