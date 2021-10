Em vừa bị bắt, anh nối gót tàng trữ, buôn bán ma túy

Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) chiều 6/10 thông tin, cơ quan này hiện tạm giữ hình sự 2 đối tượng Lương Văn Lê (SN 1991), Lương Văn Sáng (SN 1994) về các hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Lương Văn Lê, Lương Văn Sáng là 2 anh em ruột, cùng trú tại bản Xiềng Tắm (xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn). Tại địa phương, cặp anh em này thuộc diện có "máu mặt", không ngại va chạm, hành tung bí ẩn và thường xuyên giao du cùng một số đối tượng tội phạm về ma túy.

Lương Văn Sáng bị bắt chưa lâu

Trước đó, ngày 20/9, Lương Văn Sáng bị lực lượng Công an xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn) sau quá trình theo dõi mật phục, bắt quả tang về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 5,9gam heroin, 49 viên ma túy tổng hợp.

Đến lượt người anh Lương Văn Lê bị bắt

Chứng kiến sự việc của em nhưng Lương Văn Lê vẫn quyết "làm giàu không khó", dấn thân vào con đường bất hợp pháp. Thông tin từ Công an huyện Kỳ Sơn, vụ bắt giữ Lê diễn ra trưa 4/10 tại khu vực bìa rừng biên giới bản Xiềng Tắm. Công an xã Mỹ Lý phối hợp Công an xã Bắc Lý bắt quả tang đối tượng này về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường 3,4gam ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng tự chế, 1 dao nhọn.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: giadinhonline.vn