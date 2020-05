Đường Dương lộng hành: Bộ Công an sẽ thẩm định lại một số vụ án liên quan

Liên quan đến việc các cơ quan chức năng triệt phá và mở rộng điều tra hoạt động tội phạm của băng nhóm Ðường - Dương tại Thái Bình gây xôn xao dư luận thời gian qua, Thiếu tướng Tô Ân Xô – Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Bộ đã chỉ đạo các cục nghiệp vụ kiểm tra lại công tác nghiệp vụ đấu tranh với băng nhóm Ðường – Dương.

Các cục nghiệp vụ Bộ Công an cũng sẽ thẩm định lại một số vụ án liên quan đến Ðường - Dương chưa được điều tra chưa triệt để trước đây như vụ cố ý gây thương tích tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình năm 2014, vụ việc anh Nguyễn Văn Hà tố cáo Nguyễn Xuân Ðường chiếm, đập phá tài sản của Công ty Lâm Quyết…

Nguyễn Xuân Đường phải hầu tòa trong phiên xét xử phúc thẩm vụ án liên quan đến chủ doanh nghiệp Lâm Quyết.

Bộ Công an và Ban Chỉ đạo 1593 (Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, các vụ việc, vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm) của tỉnh Thái Bình cũng chỉ đạo tập trung điều tra, xác minh để sớm kết luận có hay không tổ chức, cá nhân bao che hoặc bảo kê, "chống lưng" cho vợ chồng Ðường - Dương hoạt động vi phạm pháp luật, nếu có thì đó là tổ chức, cá nhân nào.

Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết thêm, Bộ Công an cũng báo cáo Thủ tướng và Thường trực Ban Bí thư về kết quả điều tra ban đầu vụ án.

Việc kiểm điểm, rút kinh nghiệm hoặc xử lý trách nhiệm sẽ được thực hiện sau khi có kết quả điều tra các vụ án và kết luận của các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Công an và tỉnh Thái Bình.

Ổ nhóm tội phạm do Nguyễn Xuân Ðường cầm đầu hoạt động trên phạm vi tỉnh Thái Bình do Công an tỉnh Thái Bình chủ động lập án, thu thập tài liệu và điều tra theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, đây là vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm nên lãnh đạo Bộ Công an thường xuyên chỉ đạo, trực tiếp làm việc với Ban Giám đốc Công an tỉnh để chỉ đạo quyết liệt công tác điều tra vụ án.

Nguyễn Xuân Đường đánh đập gây thương tích cho người dân ngay tại trụ sở Công an phường Trần Lãm từ năm 2014 nhưng không được điều tra đến cùng. Mới đây, sau khi Đường Nhuệ bị bắt, Công an TP Thái Bình mới phục hồi điều tra, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường.

Theo ông Xô, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình cũng rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo vụ án này. Hằng tuần, Ban Chỉ đạo 1593 đều họp, nghe báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo. Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách công tác Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo chuyên án và các vụ án liên quan đến Ðường - Dương.

Về việc dư luận thắc mắc tại sao băng nhóm Đường - Dương hoạt động trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý triệt để, Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết, hoạt động của ổ nhóm này được lực lượng công an theo dõi, phát hiện và đấu tranh.

Từ năm 2010 đến nay, công an tỉnh Thái Bình đã xử lý 20 vụ, 15 đối tượng có mối quan hệ với Nguyễn Xuân Ðường (có tên bị xử lý nhiều lần).

Tuy nhiên, thủ đoạn hoạt động của Ðường rất tinh vi. Trong phần lớn vụ việc, Ðường không ra mặt mà chỉ đạo đàn em thực hiện nên việc xử lý y rất khó khăn, nhất là trong việc thu thập chứng cứ chứng minh sự liên quan của tên này.

Tháng 1/2020, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình chủ động chỉ đạo xác lập chuyên án hình sự để đấu tranh với ổ nhóm này. Kết quả đến nay đã phục hồi điều tra 1 vụ án, khởi tố mới 3 vụ án và khởi tố 13 bị can, trong đó có vợ chồng Ðường - Dương.

"Mặc dù Công an tỉnh Thái Bình chủ động phát hiện và triệt phá ổ nhóm tội phạm Ðường - Dương, nhưng việc để ổ nhóm này hoạt động trong thời gian dài ở địa phương, ngoài những khó khăn khách quan nêu trên và vai trò của hệ thống chính trị, có trách nhiệm về mặt công tác nghiệp vụ phòng chống tội phạm của Công an tỉnh Thái Bình", Chánh Văn phòng Bộ Công an nhận định.

