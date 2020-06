Đường dây lừa đảo 120 tỷ đồng qua mạng: Thêm nhiều nạn nhân có đơn tố giác bị lừa đảo

Pháp luật

Liên quan đến đường dây lừa đảo quốc tế chiếm đoạt hơn 120 tỷ đồng do Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa triệt phá, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, có thêm rất nhiều nạn nhân ở các tỉnh, thành khác đã có đơn tố giác việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.