Đường dây đánh bạc trăm tỉ được điều hành như thế nào?

Phát hiện nhiều đường dây đánh bạc “khủng”

Trong quá trình nắm địa bàn, các trinh sát hình sự CA TP Vinh phát hiện một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề sử dụng công nghệ cao và có nhiều đối tượng nữ tham gia. Cầm đầu đường dây đánh bạc này là Nguyễn Thị Kim Oanh (sinh năm 1979) trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Hoạt động của đường dây này đã gây mất an ninh trật tự trên địa bàn và bức xúc trong quần chúng nhân dân. Trước tình hình đó, Lãnh đạo Công an thành phố Vinh tiến hành xác lập chuyên án để đấu tranh, bắt giữ.

Một số đối tượng là chân rết trong đường dây đánh đề do “bà trùm” Đào Thị Hương cầm đầu

Đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề đã vươn chân rết đến tận những vùng nông thôn. Với đường dây đánh bạc sử dụng công nghệ cao do đối tượng Đào Thị Hương (sinh năm 1972), trú tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cầm đầu, dù đường dây này mới chỉ hoạt động từ đầu tháng 3-2022 cho đến nay nhưng “bà trùm” đường dây này đã lôi kéo hàng chục đối tượng tham gia. Trong đó có nhiều đối tượng đã có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc. Riêng “bà trùm” Đào Thị Hương cũng đã có 2 tiền án về tội danh đánh bạc.

Điều đáng nói, cả hai bà trùm trong đường dây sử dụng công nghệ cao để đánh bạc quy mô lớn này sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn để đối phó với lực lượng chức năng. Liên tục trong nhiều tháng ròng, các tổ trinh sát đã không quản ngại khó khăn vất vả, ngày đêm mật phục theo dõi di biến động của các đối tượng, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ cho đấu tranh chuyên án. Các đối tượng cầm đầu rất tinh vi, xảo quyệt. Chúng thường xuyên thay đổi thời gian, phương thức giao dịch. Nhà các đối tượng cầm đầu được xây dựng kiên cố, lắp camera theo dõi từ nhiều hướng khác nhau. Ngoài ra, vào lúc cao điểm giao dịch, chúng còn bố trí người canh phòng, nếu thấy người lạ hoặc dấu hiệu khả nghi, chúng lập tức báo cho các đại lí để tẩu tán tang vật, phi tang vật chứng. Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng sử dụng nhiều thiết bị thông minh khác nhau như điện thoại thông minh, máy tính bảng để giao dịch. Vào cuối ngày, các dữ liệu, tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc đều bị các đối tượng xóa sạch ngay sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, gây khó khăn cho Ban chuyên án.

Chặt đứt "vòi bạch tuộc"

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh tội phạm, sau một thời gian điều tra, đến ngày 11-4-2022, Công an thành phố Vinh chủ trì phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành bắt, khám xét đồng loạt đối với Nguyễn Thị Kim Oanh và 11 đối tượng trong đường dây đánh bạc này. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 18 điện thoại di động, 13 thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu khác có liên quan đến hành vi đánh bạc.

Riêng với bà trùm Đào Thị Hương, vì đã từng có 2 tiền án về tội danh này nên đường dây đánh bạc do thị thiết lập hoạt động còn tinh vi, kín kẽ hơn. Bề ngoài “bà trùm” vẫn là người phụ nữ thôn quê chân chất, sống hòa đồng với những người xung quanh. Nhưng ít ai ngờ được đó chính là vỏ bọc để “bà trùm” điều hành đường dây lô đề lên đến gần trăm tỷ trong suốt một thời gian dài.

Ngày 3-4-2022, nhận thấy thời cơ phá án đã đến, Công an huyện Diễn Châu chủ trì, phối hợp Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã huy động hơn 80 cán bộ chiến sỹ chia thành 10 tổ công tác tiến hành khám xét đồng loạt chỗ ở, bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây là Đào Thị Hương cùng 10 đối tượng trong đường dây.

Bước đầu Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Đối tượng Đào Thị Hương đã tổ chức đường dây cho các con bạc tham gia đánh bạc từ đầu năm 2022 đến nay dưới hình thức ghi số lô, đề, gồm 3 cấp đại lý được trải rộng ở nhiều xã trên địa bàn huyện Diễn Châu. Đường dây này hoạt động có tổ chức chặt chẽ, mang tính chất chuyên nghiệp. Hằng ngày, các đại lý nhận tin nhắn đánh bạc của người chơi rồi tổng hợp, chuyển thông tin qua tin nhắn điện thoại và mạng xã hội như zalo, messeger… cho Đào Thị Hương; sau khi có kết quả xổ số miền Bắc, Đào Thị Hương sẽ tính toán tiền thắng thua cho các đại lý rồi thông báo qua tin nhắn điện thoại; đồng thời, đối tượng cũng xóa đi hết các tin nhắn, nhằm tiêu hủy tài liệu, chứng cứ; số tiền thắng thua sẽ được thanh toán vào sáng ngày hôm sau, qua hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. Với phương thức, thủ đoạn như trên, tính đến thời điểm bị triệt xóa, số tiền giao dịch dùng để đánh bạc của các đối tượng đường dây đánh bạc lên đến gần 100 tỷ đồng, với lượng tiền đánh bạc mỗi ngày từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, riêng trong ngày 3-4-2022, các đối tượng đã sử dụng số tiền để đánh bạc hơn 1,3 tỷ đồng.

Riêng đối tượng Oanh cũng khai nhận: cứ khoảng 17 giờ 30 phút hàng ngày, các đối tượng gửi số lô, số đề thông qua tin nhắn điện thoại, Facebook, Zalo, Viber; đồng thời chuyển tiền vào số tài khoản cho Oanh. Đến 18 giờ cùng ngày, Oanh sẽ kết thúc “giao dịch”, sau đó tổng hợp thắng, thua rồi chuyển khoản hoặc trực tiếp trả tiền cho người chơi vào ngày hôm sau. Trung bình mỗi ngày, các đối tượng chuyển khoản cho Oanh người nhiều nhất là 20 triệu đồng, người ít nhất khoảng 2 triệu đồng. Quá trình điều tra ban đầu cơ quan chức năng xác định, số tiền mà các đối tượng sử dụng để đánh bạc trong ngày 11-4-2022 là 1,5 tỉ đồng; số tiền đánh bạc từ tháng 10-2021 đến nay là hơn 75 tỷ đồng. Được biết, đường dây đánh bạc này gồm ba cấp đại lý, trong đó Oanh chính là đối tượng sẽ nhận tin nhắn đánh bạc của người chơi từ các đại lý cấp dưới rồi tổng hợp, sau khi có kết quả xổ số miền Bắc, Oanh sẽ tính toán tiền thắng thua cho các đại lý rồi thông báo qua tin nhắn điện thoại sau đó sẽ xóa sạch mọi dấu vết.

Dù có sử dụng phương thức, thủ đoạn tinh vi đến mấy thì hành vi các bà trùm cũng không thể lọt qua mắt của các trinh sát hình sự, và cuối cùng cũng bị lật tẩy.

Tác giả: Hải Việt

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân