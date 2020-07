Được phép tận thu, doanh nghiệp vẫn bị người dân phản đối vì … múc cát sát chân đê

Vào tháng 12/2019, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 5244/QĐ-UBND về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công trình Cửa Lạch Cờn, xã Quỳnh Lập và Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai thuộc dự án Khẩn cấp khắc phục sạt lở bờ biển và bồi lấp cửa sông khu vực miền trung.

Dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An làm chủ đầu tư với tổng mức 17,2 tỷ đồng. Công trình do Công ty TNHH Minh Quang thi công.

Quyết định phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công trình Cửa Lạch Cờn, xã Quỳnh Lập và Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai.

Sau khi trúng thầu dự án, vào tháng 4/2020, Công ty TNHH Minh Quang tiếp tục được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt giá trị tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với cát san lấp (cát nhiễm mặn) thu hồi được trong quá trình nạo vét tại Lạch Cờn, xã Quỳnh Lập và phường Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai.

Cụ thể, giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là 63.000 đồng/ m3 đối với cát làm vật liệu san lấp (cát nhiễm mặn). Tổng số tiền mà Công ty TNHH Minh Quang phải nộp là hơn 262 triệu đồng.

Quyết định phê duyệt giá trị tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với cát san lấp (cát nhiễm mặn).

Có thể nói, chủ trương nạo vét luồng lạch cửa biển, tạo điều kiện cho tàu cá của bà con ngư dân địa phương ra vào thuận lợi hơn. Song, theo phản ánh của người dân, không hiểu sao trong thời gian qua, đơn vị thi công lại cho máy móc múc cát gần với đê biển đem đi nơi khác bán. Đặc biệt, việc khai thác đất, cát tạo thành những hố sâu nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến an toàn của tuyến đê biển.

Đơn vị thi công nạo vét luồng lạch cửa biển.

Lo ngại về vấn đề này, nhiều người dân khối Hồng Hải, phường Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai đã tập trung ở tuyến đê biển để giám sát doanh nghiệp, yêu cầu dừng hoạt động sau khi múc đất, cát gần với đê biển.

Những hố sâu ở gần tuyến đê biển.

Ông Hồ Xuân Hường, Chủ tịch UBND phường Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai cho hay, sau khi nhận thông tin phản ảnh của người dân, phường đã báo cáo với cơ quan chức năng và yêu cầu đơn vị thi công tạm dừng việc nạo vét cát để kiểm tra.

Người dân phản đối việc múc cát gần đê biển.

Trong khi đó, theo cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Minh Quang cho rằng, để nạo vét luồng lạch, đơn vị thi công đã xúc, nạo các bãi cát trên bờ có độ sâu khoảng hơn 1m để chứa cát biển hút từ Lạch Cờn lên. Sau khi đầy bãi, chúng tôi sẽ đưa cát dư thừa đi và hoàn thổ trở lại bình thường nếu chỗ nào còn bị sâu.

Chia sẻ thêm về vấn đề này, ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Chi cục đê điều và Phòng chống lụt bão Nghệ An cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã cử cán bộ ra hiện trường, phối hợp cùng cơ quan chức năng, chính quyền và người dân địa phương. Trước mắt, chúng tôi yêu cầu đơn vị tạm dừng thực hiện dự án cho đến khi thực hiện hoàn thành việc hoàn trả mặt bằng cho bãi thải như ban đầu; cắm mốc phạm vi nạo vét ngoài thực địa và khắc phục 1 số tồn tại liên quan đến dự án.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn