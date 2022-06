Du lịch biển Cửa Lò 'bật dậy' mạnh mẽ trong tình hình mới

Chuẩn bị tốt trước khi mở cửa trở lại

Ngay sau khi Thủ tướng Chính Phủ ban hành Nghị Quyết 128 Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trong đó mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, ngành dịch vụ, du lịch… mở cửa trở lại trong tình hình mới. Đảng bộ, Chính quyền TX Cửa Lò đã nhanh chóng bắt tay ngay vào việc xây dựng phương án, kế hoạch chỉnh trang để sẵn sàng mở cửa đón khách du lịch với khẩu hiệu “Cửa Lò: An Toàn – Thân Thiện - Mến Khách”.

Ông Hoàng Thanh Sơn, Trưởng phòng Văn hoá – Thông tin TX Cửa Lò cho hay, ngay khi Thủ tướng Chính Phủ ban hành Nghi quyết 128, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TX Cửa Lò đã chuẩn bị sẵn sàng các kế hoạch phục hồi cơ sở vật chất, nguồn lực để phục hồi du lịch.

“Sau 2 năm du lịch bị gián đoạn nên các cơ sở vật chất của thị xã cũng như cơ sở nhà hàng, lưu trú của người dân bị xuống cấp, hư hỏng nhiều. Vì thế, ngoài việc chính quyền thực hiện chỉnh trang đô thị thì cũng vận động người dân sửa chữa lại cơ sở vật chất để sẵn sàng cho hoạt động du lịch”, ông Sơn nói.

Đồng thời, thực hiện các công văn chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Du lịch, Sở Văn hoá - Thể thao, Sở Y tế về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch, văn hoá, thể thao, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đêm khai mạc Du lịch Cửa Lò năm 2022 hơn 3 vạn người tham gia

Tổ chức chỉ đạo các phòng ban đơn vị liên quan khảo sát xây dựng các sản phẩm du lịch tại Cửa Lò; tuyên truyền, quảng bá Cửa Lò là điểm đến du lịch an toàn với du khách, vừa kết hợp phòng chống dịch với phát triển kinh tế.

Để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn, Chủ tịch UBND TX Cửa Lò đã có cuộc gặp mặt với các giám đốc, chủ các doanh nghiệp hoạt động du lịch trên địa bàn để giải đáp những vướng mắc, khó khăn cùng bàn giải pháp phát triển du lịch năm 2022 và những năm tiếp theo.

Theo ông Sơn, năm nay, TX Cửa Lò có chủ trương không tăng thuế đối với các hộ kinh doanh. Đây là một trong số giải pháp để kích cầu, động viên người dân, hộ kinh doanh phục hồi du lịch.

“Nếu như bình thường thì hàng năm thuế sẽ tăng lên khoảng 10-15%. Tuy nhiên năm nay, chủ trương của thị xã giữ nguyên mức thuế như năm 2019”, ông Sơn nói.

Ngòai ra, tổ chức họp Tổ kiểm tra liên ngành hoạt động dịch vụ mô tô nước và thuyền thúng hoạt động trên biển để giao nhiệm vụ và ký cam kết với các doanh nghiệp. Tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với các đơn vị liên quan ban hành các Công văn phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động du lịch. Chỉ đạo các lực lượng liên quan chấn chỉnh các hoạt động vận chuyển khách, các dịch vụ phục vụ du khách trên đường thủy và hoạt động vui chơi giải trí dưới nước.

Song song với phát triển du lịch tại địa phương, thị xã chủ động phối hợp với TP. Vinh, huyện Nam Đàn tổ chức hội nghị liên kết, hợp tác phát triển du lịch Ba địa phương một hành trình, nhiều trải nghiệm.

Kết quả 6 tháng đầu năm đầy phấn khởi

Mùa du lịch Cửa Lò được Khai mạc vào đêm 8/4 đầy ấn tượng với số lượng người tham gia ước đạt 3 vạn người, đây là con số đông nhất từ trước đến nay ở buổi lễ khai mạc.

Sau lễ khai mạc là tuần lễ du lịch với nhiều hoạt động như: Giải cờ người; chương trình Lễ hội Âm nhạc đường phố; Chương trình nghệ thuật về miền ví, giặm; Giải Karate, bóng chuyền trong nhà, bóng chuyền bãi biển toàn tỉnh; Hội thi hướng dẫn viên, thuyết minh viên du lịch; Hội thi đầu bếp giỏi thị xã; Chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng Got Talent tỉnh Nghệ An; Lễ hội Cầu Ngư tại phường Nghi Hải để lại ấn tượng trong lòng du khách và nhân dân.

Theo báo cáo của UBND TX Cửa Lò, trong 6 tháng đầu năm 2022 về hoạt động du lịch, công tác chuẩn bị cho năm du lịch và khai trương lễ hội du lịch năm 2022 đã được triển khai đảm bảo kịp thời đúng tiến độ, thời gian. Tổ chức khai mạc lễ hội và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, Thể dục thể thao được tổ chức theo đúng kế hoạch đề ra và thành công tốt đẹp.

Công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn tắm biển được đảm bảo cho du khách về tham dự khai mạc lễ hội và tổ chức các hoạt động trong tuần lễ hội, tạo cho du khách thực sự an tâm khi về với Cửa Lò.

Kết quả tổng lượng khách du lịch 6 tháng đầu năm ước đạt 1,260 triệu lượt khách, đạt 81 % kế hoạch, trong đó khách lưu trú 430 ngàn lượt, đạt 83 % kế hoạch. Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ, du lịch đạt 1.280 tỷ đồng, đạt 84 % kế hoạch.

Khách du lịch đổ xô xuống biển Cửa Lò trong những ngày nắng nóng

Trưởng phòng Văn hoá – Thông tin TX Cửa Lò phấn khởi cho hay, có thể nói trong 6 tháng đầu năm những kết quả đạt được rất vui mừng. Những con số đầy ấn tượng, thậm chí còn vượt những năm khi chưa có dịch COVID-19.

“Có thể thấy, sau 2 năm kìm nén vì đại dịch COVID-19 nhu cầu về du lịch, vui chơi, nghỉ dưỡng của người dân đang cao lên. Đây là cơ hội cũng là thách thức cho thị xã nói riêng và ngành du lịch nói chung để đáp ứng tốt nhu cầu của người dân”, ông Sơn cho biết.

Ngoài những kết quả đạt được, du lịch Cửa Lò vẫn còn một số bất cập như một số nhà hàng không thực hiện việc niêm yết giá, bãi đậu xe ô tô còn hạn chế khiến khách du lịch phải đậu xe lên vỉa hè.

Theo ông Sơn, UBND TX Cửa Lò đã thành lập 2 đoàn thanh tra liên ngành thường xuyên kiểm tra, xử lý những trường hợp nhà hàng, khách sạn không thực đúng với cam kết như niêm yết giá, “chặt chém” khách hàng. Thực tế, cơ quan chức năng cũng đã xử phạt nhiều cơ sở kinh doanh không thực hiện đầy đủ việc niêm yết giá.

Đồng thời, tình trạng bán hàng rong, ăn xin, đặt bàn ghế lấn chiếm đường dạo bộ và trên vỉa hè, xe dừng đậu trên vỉa hè và khu lâm viên, sử dụng loa kéo tại nhà hàng và trên đường dạo bộ chưa được xử lý dứt điểm.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn