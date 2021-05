Đồng cừu An Hòa: Điểm “check-in” ấn tượng ở Ninh Thuận

Đồng cừu An Hòa từ đâu đã là điểm thăm quan và trải nghiệm hấp dẫn (Ảnh: Gody.vn)

Đồng cừu An Hòa thuộc địa phận thôn An Hòa, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Nằm cách trung tâm thành phố Phan Rang khoảng 16km theo hướng Tây Bắc, hướng đi quốc lộ 1A ra Nha Trang. Đây là một trong những địa điểm chăn thả cừu tự do lớn nhất tỉnh Ninh Thuận.

Hình ảnh đồng cừu An Hòa trong MV "Trốn Tìm" của ca sĩ Đen Vâu đang gây "sốt" (Ảnh chụp từ MV)

Được bao bọc chung quanh bởi đồi núi, nắng gió chan hòa bao lấy phong cảnh núi non trùng điệp, hồ nước thơ mộng hòa trong những đồng cỏ xanh mơn mởn, đồng cừu An Hòa với cuộc sống mang hơi thở du mục thực sự lôi cuốn và làm mê hoặc bất kỳ du khách nào khi ghé thăm.

Mùa mưa cũng là thời điểm thú vị để tới đồng cừu An Hòa (Ảnh: phanrangninhthuan.com)

Trên vùng thảo nguyên rộng lớn, hàng nghìn con cừu được chăn thả tự do. Du khách tới đây để được hòa mình vào cuộc sống du mục mà vốn chỉ được gặp trên sách, ảnh. Đón bình minh mỗi sáng ở đồng cừu An Hòa trong ánh nắng sớm ban mai nhẹ nhàng, ngắm nhìn đàn cừu lùa ra khỏi chuồng để tới khu vực đồng cỏ và triền đồi xung quanh trang trại là một trải nghiệm thực sự ấn tượng ở vùng đất nắng gió Ninh Thuận.

Đàn cừu ra khỏi chuồng di chuyển về khu vực đồng cỏ và triền đồi xung quanh trang trại mỗi sáng sớm (Ảnh: phanrangninhthuan.com)

Trong những năm gần đây, đồng cừu An Hòa thu hút nhiều đối tượng du khách, từ các bạn trẻ tới ngắm cảnh, chụp ảnh “check-in” tới các gia đình muốn con trẻ được trải nghiệm thực tế đồng quê.

Thời gian lý tưởng để thăm đồng cừu An Hòa

Theo kinh nghiệm của người dân địa phương, thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 giữa mùa hè sẽ là thời điểm lý tưởng nhất du khách tới thăm đồng cừu An Hòa. Thời gian này, đồng cừu An Hòa có thời tiết nắng đẹp, cỏ cây phủ một màu xanh mướt, không khí trong lành. Nhưng bạn cũng có thể tới vào mùa mưa Ninh Thuận từ tháng 10 năm nay tới tháng 1 năm sau để chụp hình đồng cừu trên nền đồng cỏ xanh ngắt.

Địa điểm lý tưởng để các bạn trẻ chụp hình (Ảnh: wikitravel)

Bên cạnh lựa chọn thời điểm lý tưởng trong năm, du khách nên lưu ý khoảng thời gian trong ngày. Kinh nghiệm của các du khách đã từng trải nghiệm nơi đây cho thấy, buổi sáng từ 6 giờ 30 – 7 giờ 30, buổi xế chiều từ 16 giờ đến 17 giờ là hai khoảng thời gian tốt nhất trong ngày để tận hưởng cảnh quan và chụp ảnh với đàn cừu nơi đây. Hoặc muốn trải nghiệm cuộc sống du mục của người dân, khoảng thời gian từ 17 giờ 30 – 18 giờ 30 khá lý tưởng.

Sơ đồ đường đi tới đồng cừu An Hòa (Ảnh: phanrangninhthuan.com)

Để tới đồng cừu An Hòa, du khách có thể đi bằng phương tiện ô tô hoặc xe máy với đường đi khá thuận tiện và dễ dàng. Du khách có thể đi về trong ngày hoặc nếu muốn ở qua đêm, nên tự mang theo lều trại hoặc đến xin ở nhà nhà dân hay các khu trang trại chăn nuôi quanh đó.

Tác giả: T.Linh

Nguồn tin: Báo Nhân dân