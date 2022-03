Đồng chí Trần Thanh Lâm làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Trong năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022, ngành Tuyên giáo tỉnh Nghệ An đã tập trung khắc phục khó khăn, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ động, tích cực, đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Ngành Tuyên giáo Nghệ An đã chủ động tham mưu cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt và triển khai đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác lý luận chính trị, lịch sử Đảng, thực hiện Chỉ thị 05; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng. Bên cạnh đó, đội ngũ làm công tác tuyên giáo trên toàn tỉnh cũng tăng cường định hướng các hoạt động văn hóa - văn nghệ, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân; triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí - xuất bản, thông tin đối ngoại, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu về công tác khoa giáo, tích cực tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực tuyên giáo…

Tuy nhiên, việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị tại một số đảng bộ, chi bộ cơ sở chất lượng chưa đảm bảo; hiệu quả tuyên truyền ở một số đơn vị cơ sở trên một số lĩnh vực chất lượng chưa cao; công tác chống âm mưu diễn biến hòa bình, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở một số cơ sở chưa sắc nét, công tác phối hợp giải quyết một số vụ việc gây bức xúc trong nhân dân của ngành Tuyên giáo với các cấp, các ngành có lúc thiếu đồng bộ, hiệu quả chưa cao…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao những kết quả tích cực trong công tác tuyên giáo tại tỉnh Nghệ An đã đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả, có nhiều nét mới, mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống nhanh hơn, kịp thời hơn.

Đồng chí Trần Thanh Lâm cũng đánh giá cao sự phối hợp giữa các lực lượng, các “binh chủng” báo chí, xuất bản, văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh.

“Trên cơ sở những kết quả đạt được, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An cùng các cơ quan, đơn vị tiếp tục bám sát các nội dung nhiệm vụ trọng tâm đã được Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai từ đầu năm để cụ thể hóa cho phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương” – Đồng chí Trần Thanh Lâm nhấn mạnh.

Định hướng công tác tuyên giáo Nghệ An trong thời gian tới, đồng chí Trần Thanh Lâm đề nghị, Nghệ An cần lưu ý làm tốt nhiệm vụ ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; tiếp tục tham mưu chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận 01 về việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tăng cường tuyên truyền quan điểm chỉ đạo của Đảng về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tăng cường tham mưu, định hướng công tác báo chí, xuất bản, tiếp tục làm tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội, tăng cường đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

* Trước đó, sáng cùng ngày, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đã tới thăm, làm việc với Báo Nghệ An và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An.

Tại Báo Nghệ An, đồng chí Ngô Đức Kiên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An đã báo cáo khái quát với đoàn công tác về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, tư tưởng và chuyên môn của Báo Nghệ An thời gian qua.

Theo đó, là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh Nghệ An, diễn đàn của nhân dân tỉnh nhà, Báo Nghệ An luôn thể hiện rõ tinh thần xung kích trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, thông tin truyền thông. Hiện nay, Báo Nghệ An có 4 ấn phẩm: báo in xuất bản 8 số/tuần, gồm 7 số nhật báo và 1 số cuối tuầ, 1 chuyên trang Miền núi - Dân tộc; tờ Nghệ An điện tử và kênh YouTube Báo Nghệ An. Đặc biệt, để đáp ứng xu thế hội nhập và phát triển, từ năm 2012, Báo Nghệ An xây dựng và áp dụng mô hình báo chí Tòa soạn hội tụ. Đây là một trong những mô hình sớm nhất trong hệ thống báo Đảng địa phương cả nước. Mô hình Tòa soạn hội tụ không chỉ thể hiện việc đi tắt, đón đầu của xu thế truyền thông mà còn hiện thực hóa tinh thần chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về truyền thông số trong xu thế hội nhập, đáp ứng cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư. Bằng việc tích hợp các môi trường truyền thông trên nền tảng số, hiện nay, mỗi ngày bình quân báo Nghệ An điện tử có 250.000 lượt truy cập; cao điểm có ngày đạt 1,4 - 1,5 triệu lượt đọc. Với những kết quả đã đạt được, năm 2015 Báo Nghệ An vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Tại cuộc làm việc, thay mặt Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An, đồng chí Ngô Đức Kiên cảm ơn sự quan tâm của Ban Tuyên giáo Trung ương dành cho Báo trong thời gian qua. Đồng chí cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo sâu sát của Ban đối với các cơ quan báo chí nói chung trong đó có Báo Nghệ An; đồng thời có các định hướng cụ thể, kịp thời đối với các vấn đề đột xuất trong đời sống chính trị, xã hội mà dư luận quan tâm.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Báo Nghệ An đạt được trong thời gian qua. Là một tờ báo Đảng địa phương, nhưng Báo Nghệ An đã thể hiện vai trò xung kích trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, thông tin truyền thông. Đồng chí khẳng định, hướng phát triển và mô hình truyền thông của Báo Nghệ An đang thực hiện là bước đi phù hợp với xu thế truyền thông hiện đại.

Đồng chí Trần Thanh Lâm đề nghị, Báo Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị, không ngừng vươn lên đáp ứng các yêu cầu mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đặt ra; luôn là ngọn cờ đầu trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng, thông tin truyền thông của tỉnh, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

* Tại Đài Phát thanh – Truyền hình Nghệ An, đồng chí Trần Minh Ngọc, Giám đốc Đài Phát thanh- Truyền hình Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình thực hiện nhiệm vụ, hoạt động chuyên môn của Đài, nhất là những nỗ lực trong đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, chương trình, vấn đề tự chủ về tài chính. Nằm trong hệ thống các Đài Phát thanh- Truyền hình của cả nước, Đài Phát thanh- Truyền hình Nghệ An đang khẳng định được vị thế nằm trong top 10 của cả nước. Cơ sở vật chất không ngừng được hiện đại hoá; liên tục giành được nhiều giải cao trong các cuộc thi quốc gia; làm tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, trở thành đơn vị dẫn đầu của khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng được nhu cầu đa dạng của khán thính giả.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm mong muốn thời gian tới, Đài Phát thanh- Truyền hình Nghệ An tiếp tục có nhiều đổi mới, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ chính trị, mở rộng tầm phủ sóng; khắc phục khó khăn, thách thức để ngày càng phát triển vững vàng.

Tác giả: PV

Nguồn tin: tuyengiao.vn