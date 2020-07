'Dọn kho', ô tô Toyota Corolla Altis đời cũ đang được giảm mạnh 120 triệu tại Việt Nam

Trên cổng thông tin của Cục Đăng kiểm Việt Nam xuất hiện 2 phiên bản Toyota Corolla vừa được cấp giấy chứng nhận chất lượng.

Theo cập nhật tính đến ngày 17/7 tại trang chính thức của Cục Đăng kiểm Việt Nam, trong danh sách xe của Toyota Việt Nam được cấp giấy chứng nhận bất ngờ xuất hiện thêm 2 mẫu xe mới, được cấp giấy chứng nhận chất lượng ngày 15/7 vừa qua. Hai mẫu xe này là Toyota Corolla 1.8E và 1.8G.

Tuy hình ảnh của 2 mẫu xe này không được hiển thị nhưng dựa trên các thông số, nhiều khả năng đây sẽ là phiên bản mới của Toyota Corolla Altis. Theo thông số, mẫu Corolla mới này sẽ có 2 phiên bản, trọng lượng không tải nặng hơn 15 kg so với trước đây và chiều dài tổng thể tăng thêm 20 mm. Động cơ xe sử dụng vẫn là loại tương tự phiên bản hiện nay. Chiều dài cơ sở của xe giữ nguyên ở mức 2.700 mm.

Toyota Corolla Altis 2019 giảm giá mạnh để đón xe mới.

Tuy nhiên theo danh sách không thấy có sự xuất hiện của phiên bản Toyota Corolla Altis mới sử dụng động cơ 2.0 lít. Điều này cũng trùng khớp với thông tin từ phía đại lý, Toyota Corolla Altis mới sẽ ra mắt ngày 5/8 tới đây với 2 phiên bản số tự động là 1.8E và 1.8G. Đây cũng là 2 phiên bản bán được nhiều nhất của Toyota Corolla Altis tại thị trường Việt Nam.

Theo thông tin từ một vài đại lý, hiện đang có chương trình giảm giá mạnh để xả hàng Toyota Corolla Altis. Theo đó, giá bán thực tế thấp nhất cho phiên bản 1.8E MT chỉ còn từ chưa tới 600 triệu đồng, giảm giá hơn 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, giảm giá sâu nhất là bản sử dụng động cơ 2.0 lít, với giá bán tại đại lý chỉ từ 780 - 810 triệu đồng, trong khi giá niêm yết bản này từ 889 – 932 triệu đồng.

Đây có thể coi là đợt giảm giá Corolla Altis sâu nhất từ đầu năm đến nay. Nhưng theo khảo sát của PV, hiện tại Toyota Corolla Altis tại đại lý không còn đa dạng phiên bản để khách hàng lựa chọn.

Bên cạnh đó, nhiều nhân viên đại lý Toyota còn cho hay, giá bán Corolla Altis mới sẽ rất tốt, chưa tới 800 triệu đồng cho cả 2 phiên bản 1.8E và 1.8G CVT.

Là 1 sản phẩm của Toyota, Corolla Altis cũng được đánh giá cao về chất lượng. Tuy nhiên, mẫu xe này cũng từng phải bị triệu hồi do mắc lỗi kỹ thuật tại nhiều thị trường.

Mới đây, hồi tháng 5/2020, 30 nghìn mẫu xe Toyota lắp ráp trong nước, trong đó Corolla Altis đã bị triệu hồi tại Việt Nam. Trên các xe trong diện bị ảnh hưởng gặp hiện tượng nổi đèn báo lỗi và các thông tin cảnh báo trên bảng táp lô, động cơ bị rung giật, không khởi động được hoặc xe bị chết máy khi đang chạy ở tốc độ thấp. Trong một vài trường hợp đặc biệt, xe có thể bị chết máy khi đang chạy ở tốc độ cao, làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm.

Nguyên nhân là những xe trong dải ảnh hưởng được trang bị một bơm thấp áp, đặt trong bình nhiên liệu, để cung cấp nhiên liệu cho hệ thống phun xăng điện tử. Lúc này, cánh bơm của các bơm có thể được sản xuất với mật độ vật liệu thấp hoặc loại cánh bơm khác có thể có phát sinh vết nứt do quá trình sấy khô trong quá trình sản xuất. Trong một số trường hợp, điều này sẽ dẫn tới việc cánh bơm bị biến dạng có thể va chạm với thân bơm, khiến bơm không hoạt động.

Hồi tháng 3.2020, 35 chiếc Toyota Corollacó thời gian sản xuất từ ngày 9/11/2004 đến ngày 27/4/2005 bị triệu hồi tại Việt Nam. Nguyên nhân là do những cụm bơm khí được thay thế cho 35 xe Corolla tại chương trình lần một là loại mới nhất được Takata sản xuất, dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng tại thời điểm đó, được thay thế để đảm bảo an toàn cho khách hàng trong lúc chờ các kết quả điều tra của Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc Gia Hoa Kỳ (NHTSA) và chuyên gia của các bên thứ 3.

Tuy nhiên những cụm bơm khí này vẫn không có chất chống ẩm và sau một thời gian tiếp xúc với không khí độ ẩm cao, nhiệt độ cao và biến đổi nhiệt độ đột ngột, chất lượng ammonium nitrate được sử dụng trong cụm bơm khí sẽ bị giảm sút, khiến việc giải phóng khí trơ có thể tạo nên áp lực bên trong quá lớn và dẫn đến cụm bơm khí bị nứt vỡ.

Điều này khiến cho những mảnh kim loại của bơm khí có thể bắn văng xuyên qua túi khí đã được bơm phồng và tiềm ẩn nguy cơ gây chấn thương nghiêm trọng cho hành khách trong trường hợp xe gặp tai nạn. Vì vậy, số xe trên cần phải được triệu hồi lần 2 để thay thế cụm bơm khí có chất chống ẩm từ nhà cung cấp mới, không phải Takata.