Đối tượng hack Facebook rồi lừa chuyển khoản hơn 1 tỷ đồng

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Quỳnh Trang

Ngày 26/8, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa triệt phá chuyên án lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng, bắt giữ 3 đối tượng.

Trước đó, ngày 27/4, bà N.T.T. đến cơ quan công an trình báo việc mình bị các đối tượng xấu lừa đảo hơn 1 tỷ đồng. Cụ thể, bà T. và em gái đang sống ở nước ngoài thường xuyên liên lạc trao đổi qua tài khoản Facebook.

Khoảng 8h sáng cùng ngày, sau khi nhận được tin nhắn của em gái nhờ chuyển tiền cho người khác, bà T. đã chuyển tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Sau khi chuyển xong, bà T. mới phát hiện tài khoản Facebook của em gái đã bị các đối tượng xấu hack để lừa đảo.

Sau một thời gian điều tra, ngày 20/8, Công an huyện Diễn Châu đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Thành Nhân (SN 2002), Nguyễn Ngọc Ái (SN 1997) và Lê Doãn Phú (SN 2002) cùng trú tại huyện Triệu Phong, Quảng Trị.

Khám xét chỗ ở của các đối tượng, cơ quan chức năng thu 3 máy tính xách tay, 10 điện thoại di động, các thẻ ngân hàng và 240 triệu đồng tiền mặt.

Nguyễn Thành Nhân làm việc với Công an huyện Diễn Châu. Ảnh: Quỳnh Trang

Tang vật vụ án bị công an thu giữ. Ảnh: Hồ Hưng

Được biết, Nguyễn Thành Nhân là đối tượng trực tiếp hack tài khoản Facebook của nạn nhân và nhắn tin lừa đảo. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Nhân lên mạng liên hệ với các đối tượng chuyên nhận tiền bất hợp pháp để “rửa tiền” và chia hoa hồng.

Cụ thể, sau khi nhận được số tiền hơn 1 tỷ đồng từ Nhân, Nguyễn Ngọc Ái và Lê Doãn Phú đã đem số tiền đó đi mua vàng rồi lại đem bán chỗ khác nhận lại tiền mặt. Số tiền hoa hồng các đối tượng được nhận từ Nhân là hơn 40%.

Công an huyện Diễn Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thành Nhân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Ngọc Ái và Lê Doãn Phú về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hiện, chuyên án đang được công an tiếp tục điều tra và truy bắt các đối tượng còn lại.

Tác giả: Phạm Tâm

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại