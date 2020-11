Đối tượng điều hành đường dây ma túy liên tỉnh lẩn trốn cùng người tình

Với 5 tiền án, trong đó có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, đối tượng cực kỳ tinh quái trong thủ đoạn trốn chạy, nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Nhưng “vỏ quýt dày, có móng tay nhọn”, với sự quyết tâm của các trinh sát Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Dũng vào đầu tháng 11/2020.

Quá trình điều tra, mở rộng vụ án còn bắt giữ Trần Ngọc Minh (SN 1983, trú tại xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

Ngày 7/11, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam hai đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, thực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội về “Triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô trong thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của cả nước, tạo tiền đề chuẩn bị các điều kiện bảo vệ Đại hội Đảng cấp Thành phố và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”, các trinh sát Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã tăng cường công tác nắm tình hình.

Hai đối tượng Trần Văn Nhũ và Trần Ngọc Minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua công tác quản lý địa bàn, các trinh sát đã phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Nghệ An về Hà Nội tiêu thụ do đối tượng Trần Văn Như, tên gọi khác là Trần Văn Dũng cầm đầu. Đối tượng hoạt động với phương thức và thủ đoạn rất tinh vi như thường xuyên thay đổi chỗ ở; địa điểm giao, nhận ma túy và trang bị vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả khi bị lực lượng chức năng phát hiện, truy đuổi...

Xác định đây là đường dây hoạt động tinh vi, khép kín, nhiều thủ đoạn đối phó sự phát hiện của cơ quan chức năng, Đội 2 đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội xác lập án đấu tranh.

Quá trình thu thập tài liệu, Đội 2 xác định ngoài Trần Văn Nhũ, trong đường dây còn có các đối tượng khác là Phạm Anh Tuấn (SN 1975 ĐKHKTT: Số 5 Ngô Văn Sở, phường Trần Hưng Đạo, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; ở tại số 3 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), là đối tượng đầu cấp ma túy với số lượng lớn cho Trần Văn Nhũ. Đối tượng này đồng thời là kẻ có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, truy nã về nhiều tội danh như giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. chống người thi hành công vụ, không tố giác tội phạm (Quyết định truy nã số 83 ngày 18/5/2012).

Với phương thức và thủ đoạn tinh vi như trên, việc tính toán, bắt giữ đối tượng là một khó khăn đối với các trinh sát Đội 2 Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội.

Dưới sự chỉ đạo của Đại tá Trương Thọ Toàn, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội; sự nỗ lực của CBCS, các trinh sát Đội 2 đã lập công xuất sắc, bắt giữ Phạm Anh Tuấn và Dương Thanh Tùng (SN 1981, trú tại T3 Chung Cư Sun Grand City Aesidence); triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy thu giữ gần 7 kg ma túy, một khẩu súng..., đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia phá án.

Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Anh Tuấn và Dương Thanh Tùng tại Phòng 1810 tòa T3 Chung Cư Sun Grand City Aesidence, tổ công tác đã phát hiện, thu giữ 9 bánh chất bột màu trắng có tổng khối lượng 3069,69 gam, giám định sơ bộ kết luận là ma túy Heroin; 11 túi nylon màu trắng bên trong đựng nhiều viên nén hình tròn màu hang có tổng khối lượng 2573, 520 gam, giám định sơ bộ kết luận là ma túy loại MDMA; 01 túi nylon màu trắng bên trong đựng tinh thể màu trắng có khối lượng 0,140 gam, giám định sơ bộ kết luận là ma túy loại Methamphetamin; 6 điện thoại di động, 1 khẩu súng ngắn bằng kim loại, 1 hộp tiếp đạn bên trong lắp 7 viên đạn màu vàng và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan.

Với những tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Dương Thanh Tùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ngay sau Khi Tuấn và đồng bọn bị bắt giữ, Dũng cùng với người tình cũng nhanh chân “cao chạy, sa bay”. Với 5 tiền án về nhiều tội danh, trong đó có ma túy, kẻ phạm tội cự kỳ cảnh giác trong thủ đoạn hoạt động nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Cụ thể, Dũng và người tình thường xuyên thay đổi địa điểm thuê nhà; hai đối tượng sống khép kín, ít liên lạc với những người xung quanh... “ Dũng là đối tượng nghiện ma túy. Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, đối tượng sẽ phải tiếp tục hoạt động, Thiếu tá Lê Hải Bình, Đội phó Đội 2, Phòng CSĐT Công an TP Hà Nội nhớ lại. Cũng vì thế, các trinh sát hạ quyết tâm phải bắt giữ đối tượng.

Để xác định chính xác thuê ở căn nhà nào thì lại không dễ dàng. Quy luật sinh hoạt thất thường cùng sự cảnh giác của Dũng và người tình là trở ngại cho các trinh sát trong quá trình nắm tình hình. Đối tượng thường ra khỏi nhà vào lúc giữa trưa sau đó trở về lúc tối mịt. Những lúc đi ra đường, Dũng thường phóng xe máy với tốc độ rất cao, lạng lách trên đường.

Trong quá trình theo dõi, cùng lúc các trinh sát được giao nhiệm vụ phải đảm bảo hai yếu tố bí mật và an toàn... Chỉ cần một sai sót nhỏ thì bao công sức sẽ đổ xuống sông, xuống bể. Đối tượng Dũng thấy động, chắc chắn sẽ bỏ trốn...

Quá trình theo dõi, với những thông tin thu được, sự nghi ngờ của họ đã có căn cứ. Đội 2 đã xây dựng kế hoạch, báo cáo lãnh đạo đơn vị lập án đấu tranh.

Trưa 2/11, tổ công tác phát hiện Minh xuất hiện tại Hà Nội. Nhận định đây là thời điểm đối tượng chuẩn bị giao, nhận hàng, các trinh sát đã tổ chức lực lượng bám theo.

Khoảng 21h cùng ngày, khi Trần Ngọc Minh vừa ra khỏi nhà, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra; thu giữ trong chiếc găng tay đối tượng Minh mang theo người 30 viên ma túy tổng hợp. Sau một hồi quanh co, chối tội, Minh đã khải phải nhận: Trưa 2/11, Minh từ ở Thanh Hóa đã liên lạc với Dũng đặt mua 30 viên thuốc lắc, Dũng yêu cầu Minh chuyển tiền trước, Minh đồng ý. Đúng hẹn, chiều tối cùng ngày Minh đến lấy hàng...

Từ lời khai của Minh, mũi trinh sát của Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã ập vào bắt giữ Dũng, trước sự ngỡ ngàng của đối tượng. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân