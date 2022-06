Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An nhận Huân chương Chiến công hạng Ba

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An được thành lập ngày 18-4-1984, có nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Nghệ An và 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Xổm Bun, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Trong những năm qua, đội đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương nước bạn Lào tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở nước bạn Lào về nước chu đáo, an toàn.

Thừa ủy quyền, Trung tướng Trần Võ Dũng trao Huân chương Chiến công hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Đội quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

Cùng ngày, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập Hài cốt liệt sĩ mùa khô 2021-2022. Kết quả, đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm, quy tập được 103 hài cốt liệt sĩ. Cùng với đó, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An tiếp nhận, di chuyển và tổ chức an táng hài cốt liệt sĩ trang trọng, an toàn.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Nghệ An tặng bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân; Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tặng giấy khen cho 6 tập thể và 15 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô năm 2021-2022.

Tác giả: HOÀNG TRUNG

Nguồn tin: qdnd.vn