Doanh nghiệp tố bị “cướp” cát sau thông báo tạm dừng khai thác mỏ

Thuyền hút cát trong vị trí mỏ Công ty Bình Minh đã thông báo dừng khai thác. Ảnh: QĐ

Máy hút cát, máy xúc hoạt động rầm rộ trong khu vực mỏ đã tạm dừng khai thác. Ảnh: QĐ

Báo Lao Động nhận được đơn kêu cứu của đại diện Công ty TNHH Vận tải và Khoáng sản Bình Minh (huyện Tân Kỳ - Nghệ An) về việc bị nhiều cá nhân tổ chức khai thác cát trái phép tại mỏ của công ty trong thời gian dài, mặc dù công ty đang tạm dừng khai thác.

Ngày 7.4, phóng viên có mặt tại hiện trường mỏ cát tại vị trí cầu treo bắc qua sông Hiếu, xã Nghĩa Đồng (huyện Tân Kỳ), chứng kiến nhiều tàu, thuyền hút cát dưới lòng sông, tiếng máy nổ rền vang cả khúc sông. Cát được vận chuyển lên bãi ngay bờ sông, nhiều ôtô vào ra chở đi các nơi.

Your browser does not support the video tag.

Video khai thác cát trái phép tại lòng sông Hiếu. Thực hiện: QĐ

Chúng tôi đến trụ sở UBND xã Nghĩa Đồng, dù trong giờ làm việc (11h10) nhưng không có ai trực. Trao đổi qua điện thoại với phóng viên, thượng úy Phạm Văn Giang – Trưởng Công an xã Nghĩa Đồng cho biết: "Mỏ cát nói trên đang trong quá trình chuyển nhượng giữa Công ty Hải Đường và Công ty Bình Minh, vừa rồi chúng tôi có kiểm tra, xử phạt một người khai thác cát trái phép 2 triệu đồng".

Lượng cát sỏi rất lớn được hút lên từ lòng sông Hiếu qua xã Nghĩa Đồng. Ảnh: PV

Khi phóng viên thông tin về việc hiện nhiều người đang khai thác rầm rộ dưới mỏ, ông Giang cho biết sẽ kiểm tra, xử lý.

Ông Trần Tử Trường – Phó Giám đốc Công ty TNHH Vận tải và Khoáng sản Bình Minh cho biết: Vào tháng 6.2018, Công ty Hải Đường đã ký hợp đồng chuyển nhượng Giấy phép khai thác mỏ cát tại xã Nghĩa Đồng cho Công ty Bình Minh, đã nhận đủ tiền chuyển nhượng từ Công ty Bình Minh.

Công ty Bình Minh đã xuất hóa đơn GTGT tiền nhận chuyển nhượng giấy phép khai thác mỏ và đã kê khai thuế tại Chi cục Thuế huyện Tân Kỳ. Tuy nhiên, do thủ tục chuyển nhượng chưa hoàn tất, để tránh thất thu, Công ty Bình Minh đã có văn bản gửi UBND xã Nghĩa Đồng và UBND huyện Tân Kỳ, thông báo tạm dừng khai thác cát sỏi.

“Trong thời gian tạm dừng khai thác, chúng tôi không chịu trách nhiệm với các tổ chức cá nhân nào tự ý khai thác trái phép”, văn bản ngày 12.6.2019 của Công ty Bình Minh khẳng định.

Hiện Công ty đang đóng cửa mỏ, nghĩa là tất cả những người khai thác cát tại khu vực mỏ đều trái phép, cát làm ra không có hóa đơn của công ty, không thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước", ông Trần Tử Trường – Phó Giám đốc Công ty Bình Minh khẳng định.

Mặc dù Công ty Bình Minh đã có văn bản và nhiều lần kiến nghị trực tiếp, nhưng tình trạng khai thác cát trái phép tại mỏ ở xã Nghĩa Đồng vẫn diễn ra liên tục trong thời gian dài.

"Những người này đang "cướp" cát của công ty chúng tôi" - ông Trần Tử Trường nói.

Nhưng khi phóng viên hỏi đó có phải là “cát tặc” hay không, ông Nguyễn Văn Hoa – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ lại khẳng định không phải. “Đó là một số cổ đông của công ty họ khai thác”, ông Hoa giải thích.

Ôtô vào tận bãi để “ăn” cát. Ảnh: QĐ

Tuy nhiên, thực tế Công ty Bình Minh đã có văn bản thông báo dừng việc khai thác cát sỏi tại mỏ, đồng nghĩa với việc khai thác hiện hành là trái phép, tài nguyên khai thác được không thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước.

Ông Hoàng Quốc Việt – Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ cho biết: “Sự việc khai thác cát ở xã Nghĩa Đồng, chúng tôi sẽ kiểm tra, xử lý theo quy định”.

Tác giả: QUANG ĐẠI

Nguồn tin: Báo Người lao động