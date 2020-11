Doãn Hà My lên tiếng về tin đồn hẹn hò Đoàn Văn Hậu

Ở Hoa hậu Việt Nam 2020, Doãn Hải My thuộc nhóm thí sinh được quan tâm từ đầu. Dân mạng cho rằng cô có vẻ đẹp ngọt ngào, phù hợp với tiêu chí lựa chọn hoa hậu của ban tổ chức. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của Doãn Hải My là chiều cao hạn chế. Theo công bố của ban tổ chức, người đẹp Hà Nội chỉ cao 1,67m, số đo được đánh giá là quá thấp để đăng quang hoa hậu.

Cô chỉ dừng chân ở Top 10 chung cuộc cùng giải phụ Người đẹp tài năng. Thành tích này khiến không ít khán giả tiếc nuối. Tuy nhiên, về phía người đẹp sinh năm 2001, cô cho biết: “Dù Hoa Hậu Việt Nam đã kết thúc, nhưng dư âm của chuyến hành trình đầy kỷ niệm này vẫn khiến bản thân My bồi hồi mỗi khi nhắc đến”.

Chia sẻ với Thanh Niên về việc chỉ dừng chân tại Top 10 chung cuộc dù trước đó, bản thân từng được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, Doãn Hải My gửi lời cảm ơn đến khán giả đã ủng hộ mình từ ngày đầu cuộc thi đến thời điểm hiện tại. Cô cho rằng dù ở vị trí nào cũng cảm thấy mình chiến thắng vì vượt qua được bản thân. “Đó là mục đích khi My đến với Hoa hậu Việt Nam. Hơn nữa, sự yêu mến của khán giả, của công chúng dành cho My là một phần thưởng to lớn đối với một thí sinh trong một cuộc thi nhan sắc mà không phải ai cũng có được”, người đẹp sinh năm 2001 bày tỏ.

Giữa tin đồn hẹn hò, sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 cầu thủ Đoàn Văn Hậu bất ngờ tiến về phía người đẹp Doãn Hải My và tặng hoa trước sự chứng kiến của nhiều người. Thậm chí, chàng hậu vệ sinh năm 1999 còn chủ động nắm tay, an ủi người đẹp khi cô trượt Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020. Hành động này khiến nhiều người thêm phần ngờ vực về mối quan hệ của cả hai. Bởi lẽ trước đó, Đoàn Văn Hậu và người đẹp sinh năm 2001 vướng tin đồn hẹn hò.

Nói về điều này, ứng viên sinh năm 2001 chia sẻ với Thanh Niên: “Mỗi người sẽ có một mối quan tâm khác nhau. Người thì quan tâm tới công việc, người sẽ quan tâm tới việc riêng tư. Và hiện tại My muốn tập trung cho học tập, phát triển bản thân và các hoạt động xã hội khác. Với một cô gái 19 tuổi thì My cho rằng đó mới là điều quan trọng. Còn việc riêng tư, đã gọi là việc riêng tư thì hãy để nó đúng với 2 chữ "riêng tư" được không ạ?”.

Khi được hỏi về mẫu người lý tưởng, Hải My cũng chia sẻ: “My chưa từng nghĩ tới điều này vì như My đã nói, hiện tại mối quan tâm lớn nhất của My là gia đình, học tập và các dự án công việc cũng như hoạt động xã hội. Hãy cho My thời gian, khi nào nghĩ tới chuyện này chắc chắn My sẽ bật mí”.

