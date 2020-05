Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cùng đi có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; cùng các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo huyện Nam Đàn.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dâng nén hương thơm và lẵng hoa tươi thắm lên anh linh Người, đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và lòng kính trọng sâu sắc đối với vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.Sự nghiệp vĩ đại, tấm gương cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn sống mãi với non sông đất nước Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thực hiện di huấn thiêng liêng của Người, trong những năm qua, với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang, tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả toàn diện và nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng.Bước vào năm 2020, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An nỗ lực thực hiện tốt nhất công tác phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục những hạn chế, khó khăn, triển khai thực hiện linh hoạt, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dâng nén hương thơm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng đó, các cấp ủy Đảng tiến hành đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu, nhiệm vụ mới, hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.Với lòng biết ơn, kính trọng và tự hào về Bác, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Nghệ An nguyện mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người; tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết, thi đua học tập, lao động, sản xuất, xây dựng quê hương giàu đẹp như Bác hằng mong muốn.

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An