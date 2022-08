Đoàn công tác Ủy ban Tư pháp của Quốc hội làm việc tại tỉnh Nghệ An về tình hình chấp hành pháp luật trên địa bàn tỉnh

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Thái Thị An Chung - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc

Các giải pháp phòng, chống tham nhũng được thực hiện một cách nghiêm túc, đồng bộ

Phó Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Đức Hải báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. UBND tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng với nòng cốt là lực lượng Công an tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, triển khai hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19, nhất là đối với các hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi, chiếm đoạt tài sản của Nhà nước. Đồng thời, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các mặt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản, quản lý tài chính, sử dụng ngân sách, đấu thầu, đầu tư xây dựng cơ bản… bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; trong đó, đã triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa, thanh tra, kiểm tra, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật theo đúng quy định của pháp luật.

Công tác phòng, chống tham nhũng đã được UBND tỉnh và các cấp, các ngành luôn quan tâm triển khai thực hiện. Các giải pháp phòng, chống tham nhũng được thực hiện một cách nghiêm túc, đồng bộ, cùng với việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng được thực hiện thường xuyên góp phần nâng cao được ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động. Do đó, chính quyền các cấp, các ngành tỉnh Nghệ An đã đạt được những kết quả tích cực, rõ nét, phát hiện và xử lý được nhiều vụ việc tham nhũng qua công tác thanh tra, công tác điều tra, truy tố, xét xử. Việc xử lý tham nhũng đã được các cấp, các ngành xử lý nghiêm, đúng người, đúng tội. Trong kỳ, các cơ quan điều tra đã tích cực xác minh và khởi tố nhiều vụ việc tham nhũng: Số vụ án bị can tham nhũng được phát hiện trong kỳ (28 vụ/52 bị can) tăng mạnh so với số vụ án, bị can tham nhũng phát hiện cùng kỳ năm trước (05 vụ/12 bị can).

Tuy nhiên, do tác động của dịch bệnh COVID-19, một bộ phận lớn người dân thất nghiệp, khó khăn về kinh tế, tiềm ẩn lớn nguy cơ phát sinh một số loại tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm sở hữu, tội phạm trên không gian mạng… Phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội mới và hết sức tinh vi, sử dụng công nghệ cao để phạm tội và che dấu tội phạm. Một số lực lượng chuyên trách, nhất là lực lượng Công an sau khi tăng cường bố trí Công an xã chính quy còn thiếu, chất lượng chưa đồng đều…

Hiện nay, do chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể việc bảo quản, xử lý tang vật, đồ vật, tài liệu… trong giai đoạn tiền tố tụng dẫn đến Công an nhiều đơn vị, địa phương khó khăn, lúng túng trong thực hiện, ảnh hưởng đến công tác bảo quản tang vật, đồ vật, tài liệu liên quan. Nguồn lực phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu. Điều kiện sinh hoạt, cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo cho công tác của lực lượng Công an xã còn gặp nhiều khó khăn, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, một số nhóm giải pháp tuy đã đạt được kết quả bước đầu nhưng chưa mang lại hiệu quả. Công tác kê khai tài sản, thu nhập hiện nay chưa mang lại hiệu quả trong việc phòng ngừa tham nhũng. Đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng tại một số huyện, sở chưa được hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn nên có lúc còn lúng túng trong việc hướng dẫn, tổng hợp công tác phòng, chống tham nhũng. Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên về công tác phòng, chống tham nhũng chưa đúng, chưa đầy đủ, thiếu gương mẫu; một bộ phận công chức còn có thái độ thiếu trách nhiệm, gây phiền hà cho công dân khi thực hiện nhiệm vụ công vụ, đặc biệt là ở cấp phường, xã...

Thảo luận, làm rõ kết quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án

Ủy viên Ủy ban Tư pháp Mai Khanh cho biết việc thi hành án tử hình trên toàn quốc còn tồn đọng nhiều, tốn kém và gian nan, vướng mắc là do cơ sở vật chất, tỉnh Nghệ An có kiến nghị gì để giải quyết nội dung này

Trao đổi tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác của Ủy ban Tư pháp Quốc hội giành phần lớn thời gian để trao đổi, đề nghị tỉnh Nghệ An làm rõ các vấn đề liên quan đến tình hình chấp hành pháp luật trong công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc xử lý tội phạm công nghệ cao, đặc biệt tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng; công tác điều tra, phá các loại án ma túy tại các quán karaoke; có nhất thiết tất cả các vụ án hình sự trong quá trình điều tra xét xử đều thực hiện ghi âm, ghi hình hay những vụ án nào mới thực hiện việc này; nghiên cứu bổ sung số liệu cụ thể vào báo cáo; điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và việc chấp hành pháp luật tố tụng hình sự trong việc tạm đình chỉ điều tra…

Một số đại biểu trong đoàn công tác đề nghị thông tin thêm về vấn đề án tạm đình chỉ; công tác thi hành án phạt tù, án tử hình; quá trình tái hoà nhập cộng đồng của các phạm nhân sau khi mãn hạn tù; phân tích về nguyên nhân thường xuyên hoãn các phiên tòa giải quyết các vụ án hành chính; sửa đổi, bổ sung thêm các giải pháp để khắc phục tình trạng người bị kiện vắng mặt; khó khăn, bất cập trong công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về đất đai, đấu thầu, đầu tư xây dựng cơ bản; các hình thức xử phạt các tội phạm tham nhũng…

Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phạm Hoài Nam cho biết công tác quản lý hồ sơ lâu nay còn nhiều bất cập, đặc biệt là đối với những hồ sơ vụ án cách đây 10, 20 năm; vì vậy, công tác rà soát lại, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ còn gặp nhiều khó khăn

Những vấn đề được đoàn công tác đặt ta đã được các cơ quan tỉnh Nghệ An giải đáp, trao đổi cụ thể, trọng tâm là các vấn đề trong thời gian qua ảnh hưởng đến an ninh - trật tự. Các cơ quan như Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự đã báo cáo kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, nêu một số đề xuất, kiến nghị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mỗi ngành...

Nghệ An là tỉnh đạt kết quả tốt trong thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật

Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Thị An Chung phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Thái Thị An Chung - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết: Nghệ An có địa bàn rộng, nhiều vụ án phức tạp. Trước tình hình đó, trong thời gian qua, các cơ quan tư pháp đã thực hiện đạt được nhiều kết quả khả quan, đáng ghi nhận về chấp hành pháp luật trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các đơn vị tham gia buổi làm việc hôm nay báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo cơ quan, đơn vị mình khắc phục các tồn tại, hạn chế, chỉ đạo quyết liệt trong thời gian tới, nhất là những ý kiến của các thành viên trong đoàn đã chỉ ra.

Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng mong muốn các thành viên Đoàn khảo sát, các cơ quan liên quan tháo gỡ kịp thời các vướng mắc liên quan đến thể chế cũng như những vấn đề phát sinh trong thực hiện để hoạt động của các cơ quan tư pháp trong thời gian tới được thực hiện tốt hơn.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Mai Thị Phương Hoa phát biểu

Cảm ơn sự quan tâm, hợp tác của các đơn vị của tỉnh Nghệ An đã giúp Đoàn khảo sát hoàn thành nhiệm vụ tại tỉnh, đồng chí Mai Thị Phương Hoa - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp đánh giá các báo cáo trình bày tại buổi làm việc được các cơ quan liên quan chuẩn bị đầy đủ, đáp ứng theo đề cương của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, giúp Đoàn khảo sát hoàn thiện báo cảo khảo sát trình Quốc hội. Đồng thời, khẳng định Nghệ An là một trong những tỉnh đạt kết quả tốt trong thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, cũng như công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của tỉnh để phản ánh đến Quốc hội, các cơ quan chuyên trách của Trung ương nhằm phục vụ việc xây dựng và thông qua các Luật liên quan trong thời gian tới.

