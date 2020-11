Đỗ Thị Hà là Hoa hậu Việt Nam 2020

Your browser does not support the video tag.

Khoảnh khắc đăng quang của Đỗ Thị Hà.

Người đẹp oà khóc và run rẩy khi được gọi tên. Đỗ Thị Hà năm nay 19 tuổi, cao 1,75 m, có chỉ số hình thể 80-60-90 cm. Cô nổi bật và bứt phá từ các vòng thi phụ.

Tân hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Ở phần thi ứng xử dành cho Top 5, cô nhận câu hỏi "Nếu trở thành Hoa hậu Việt Nam 2020, bạn có nghĩ mình là hình mẫu cho các cô gái trẻ hay không?" và cho biết: "Nếu được trở thành hoa hậu Việt Nam 2020, tôi nghĩ mình là người mang đủ phẩm chất, yếu tố cần và đủ của con gái Việt Nam. Dù có trở thành hình mẫu của giới trẻ Việt Nam hay không, tôi phải là người luôn truyền cảm hứng đến giới trẻ và tôi sẽ làm được điều đó".

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 là Phạm Ngọc Phương Anh. Khi ứng xử, người đẹp bốc được câu hỏi: "Giữa một trái tim ấm và một cái đầu lạnh, đâu là yếu tố tiên quyết đưa ta đến thành công và hạnh phúc". Người đẹp cho biết: "Cả trái tim ấm áp và cái đầu lạnh đều là yếu tố cần thiết trong cuộc sống để ta có hạnh phúc và thành công. Với cái đầu lạnh, ta có thể đưa ra quyết định đúng đắn nhưng với trái tim ấm áp, chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình. Vì vậy, trong cuộc sống, chúng ta phải biết dung hoà khéo léo giữa hai yếu tố để đạt thành công và có được hạnh phúc cho riêng mình". Với danh hiệu này, Phương Anh nhận giải thưởng là 250 triệu đồng.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và hai á hậu Phạm Ngọc Phương Anh (trái) và Nguyễn Lê Ngọc Thảo (phải).

Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2020 thuộc về Nguyễn Lê Ngọc Thảo. Ở phần ứng xử, cô nhận được câu hỏi muốn được là nốt nhạc vút cao hay bản hòa ca và đã bày tỏ quan điểm: "Cho dù là một nốt nhạc riêng lẻ hay là nốt nhạc trong bản nhạc chung thì tôi cũng sẽ toả sáng theo cách của riêng mình. Cũng như trong cuộc sống, không ai có thể lựa chọn được cho mình vị trí hay chỗ đứng. Vì thế, cho dù ở bất kỳ vị trí nào, tôi cũng sẽ toả sáng theo cách của riêng mình". Giải thưởng dành cho vị trí Á hậu 2 là 200 triệu đồng.

Phạm Thị Phương Quỳnh và Huỳnh Nguyễn Mai Phương là hai cô gái còn lại trong Top 5. Cả hai người đẹp đều có phần thi ứng xử trôi chảy.

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 diễn ra trong gần bốn tiếng. Các thí sinh lần lượt trải qua phần thi trình diễn áo dài (top 35), áo tắm (top 22), váy dạ hội (top 15), ứng xử (top 5). Giống như các mùa trước, cuộc thi đề cao phần thi Người đẹp nhân ái và các hoạt động vì cộng đồng theo đúng format của cuộc thi Miss World.

Các người đẹp trong phần thi bikini.

Đêm thi có các tiết mục ca nhạc đến từ ca sĩ Hoàng Thùy Linh, Binz, Dương Triệu Vũ, Minh Tuyết... Hoa hậu nhiều thế hệ đăng quang suốt một thập kỷ qua bao gồm Ngọc Hân, Đặng Thu Thảo, Kỳ Duyên, Đỗ Mỹ Linh, Tiểu Vy cũng tham gia chương trình với vai trò vedette trong các màn thời trang áo dài.

Trong thời khắc chuyển giao, hoa hậu Trần Tiểu Vy rơi nước mắt, nghẹn ngào không nói lên lời khi phát biểu với danh hiệu đương kim Hoa hậu Việt Nam trước khi trao vương miện cho người kế nhiệm. Cô chúc tân hoa hậu hoàn thành tốt vai trò của mình, đúng như mong chờ của ban tổ chức và công chúng. Người đẹp đã có hai năm hoạt động sôi nổi khi làm đại sứ hình ảnh cho nhiều chương trình vì cộng đồng. Bên cạnh đó, cô còn tích cực thử sức trong các vai trò người mẫu, diễn viên... và được nhiều người yêu thích với nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 khởi động hồi tháng 5 với chủ đề Thập kỷ hương sắc với hàng nghìn hồ sơ đăng ký. Ban tổ chức cho biết mặt bằng thí sinh năm nay có sự đồng đều về nhan sắc cũng như trình độ học vấn. Nhiều thí sinh là du học sinh hoặc sinh viên của các trường quốc tế, có khả năng ngoại ngữ lưu loát. Giám khảo của đêm chung kết gồm Hoa hậu Hà Kiều Anh, Đỗ Mỹ Linh, á hậu Thụy Vân, nhà báo Lê Xuân Sơn...

Tác giả: Chi Anh

Nguồn tin: ngoisao.net