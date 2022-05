Nam thanh niên tự tông xe vào dải phân cách, tử vong tại chỗ

Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An đang điều, xác minh vụ tai nạn khiến thanh niên khoảng 30 tuổi tử vong do đa chấn thương. Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ nguyên nhân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h10 ngày 12/5, thanh niên chạy xe máy Winner 150cc mang BKS 62L1- 693.81 lưu thông trên QL1, từ hướng miền Tây đi TP.HCM.

Hiện trường vụ tai nạn

Khi đến ngã tư Bình Nhựt (ấp 2, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức) bất ngờ tăng tốc lao thật nhanh qua giao lộ có tín hiệu đèn giao thông.

Chiếc xe đâm trực diện vào dải phân cách cứng giữa hai làn đường, làm gãy trụ biển báo. Sau va chạm, xe máy văng sang phần đường ngược chiều gần 10m, nạn nhân đập vào dải phân cách, tử vong tại chỗ.

Một nhân chứng tên Lượng (chạy xe ôm khu vực ngã tư Bình Nhựt) cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, đèn tín hiệu giao thông tại đây hoạt động bình thường, nhiều khả năng thanh niên chạy xe máy có uống rượu, không làm chủ được tay lái.

Tác giả: Hải Đường

Nguồn tin: atgt.vn