Điều tra vụ nghi nổ súng trên đường ở quận Tân Phú, TP.HCM

Hình ảnh trong video clip được chia sẻ trên mạng xã hội

Ngày 13-6, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn video clip ghi lại cảnh nam thanh niên rút vật nghi giống súng trên đường Tây Thạnh (quận Tân Phú, TP.HCM) vào tối 12-6.

Theo hình ảnh trong clip, một nam thanh niên chạy xe máy chở theo một cô gái rồi tấp lên vỉa hè. Bước xuống xe, thanh niên này cầm trên tay một vật (nghi là súng), gần đó hai người đi trên một xe máy khác liền bỏ xe chạy bộ. Nam thanh niên giơ vật (nghi là súng) lên đi về phía người chạy bộ, sau đó lên xe máy chở cô gái rời đi.

Sáng 13-6, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một người dân sống trên đường Tây Thạnh cho biết vào tối 12-6, người này đang ở trong nhà thì nghe có tiếng nổ ngoài đường và sau đó một lúc, công an đến để xác minh vụ việc.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online cùng ngày, lãnh đạo UBND phường Tây Thạnh xác nhận có sự việc một người rút vật nghi là súng trên đường Tây Thạnh vào tối 12-6, không có người bị thương.

Một nam thanh niên liên quan đến sự việc trên đã đến Công an phường Tây Thạnh trình báo. Công an phường đã lập hồ sơ gửi về đội nghiệp vụ Công an quận Tân Phú để điều tra.

Đoạn đường xảy ra sự việc nghi nổ súng - Ảnh: NGỌC KHẢI

Tác giả: Ngọc Khải

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ