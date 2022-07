Điều tra vụ một thanh niên bị chém đứt lìa chân tại Hà Nội

Vụ việc xảy ra vào 17h35 ngày 15/7, tại thôn Vân La, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín; nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Việt Hà (SN 1972, HKTT tại xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín). Nhận tin báo của Công an xã Hồng Vân và quần chúng về vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại thôn Vân La, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thường Tín phối hợp với Công an xã Hồng Vân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu thập lời khai của các nhân chứng.

Hình ảnh được trích xuất từ camera.

Quá trình xác minh, bước đầu xác định, khoảng 17h35 ngày 15/7, có 2 đối tượng bịt kín mặt, trong đó có 1 đối tượng mặc áo chống nắng màu đen và 1 đối tượng mặc áo chống nắng dạng Grab, đi trên 1 xe máy kiểu dáng Honda Wave xuất hiện trên đường. Khi đến đoạn quán trà chanh Su Tea, đối tượng ngồi phía sau đã xuống xe, dùng hung khí chém đứt lìa chân anh Hà. Sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân đã được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng thương tích nặng.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, giải quyết theo thẩm quyền.

Tác giả: X.Mai

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân