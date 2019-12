Điều tra nghi án bé gái 11 tuổi bị hàng xóm U50 xâm hại nhiều lần rồi cho 20 nghìn đồng

Trao đổi với PV báo Vietnamnet, Đại tá Hoàng Long- Trưởng Công an Tp. Huế (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, lãnh đạo công an TP đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiếp nhận, điều tra đơn tố cáo của một người dân về việc cháu gái bị hàng xóm xâm hại nhiều lần.

Cụ thể, ông Trần Văn H. (SN 1951, ở phường An Tây) có đơn gửi UBND phường, Công an phường An Tây tố cáo người đàn ông tên H.Q.D. (trên 50 tuổi, hàng xóm) có hành vi xâm hại tình dục nhiều lần đối với cháu gái mình là Q.N. (11 tuổi, học sinh lớp 5).

Đơn thư tố cáo ông D. có hành vi xâm hại bé gái 11 tuổi. Ảnh: Dân Trí

Nội dung đơn tố cáo phản ánh, hàng ngày cháu Q.N thường qua nhà ông D. cạnh nhà để chơi. Vào khoảng 15h ngày 18/12, ông H. nhận được điện thoại của cô H. (ở cạnh nhà) gọi về gấp vì có chuyện không hay xảy ra với cháu nội ông.

Theo báo Dân Trí, về đến nơi, cô H. cho biết nghi ngờ ông D. nhiều lần gọi cháu N. qua nhà và đóng cửa lại nên đã tức tốc qua nhà ông D. gọi cháu N. Về đến nhà cháu H. ngồi học bài trong trạng thái uể oải rồi khóc.

Sau đó, cháu N. kể lại đã rất nhiều lần trong thời gian dài, ông D. đã dụ đỗ cho tiền, hăm họa để xâm hại tình dục cháu. Mỗi lần giở trò đồi bại xong, ông D. cho cháu N. 20 nghìn đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Tác giả: Hoàng Yên

Nguồn tin: Báo Đời sống & Pháp luật