Điền "Khều' và 15 người khác bị bắt

Tối 21/12, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khác thuộc Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn lên đến 2.150 tỉ đồng.

Đường dây này do Nguyễn Văn Điền (46 tuổi, quê Hải Phòng) cầm đầu. Bộ Công an cũng bắt giữ 15 "chân rết" của Điền để xử lý.

Theo đó, C02 phát hiện nhóm người tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng để sử dụng vào việc tranh giành địa bàn hoạt động. Băng nhóm này có biểu hiện hình thành băng nhóm hoạt động phạm tội có tổ chức, đan xen nhiều lĩnh vực, quy tụ chủ yếu là các thành viên cộm cán, hoạt động lưu động, nhiều tiền án, tiền sự, đa số có quê gốc Hải Phòng di chuyển vào TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và các tỉnh, thành phố phía Nam để hoạt động.

Xét tính chất nghiêm trọng, hoạt động phức tạp của băng nhóm này, ngày 27/5, C02 đã chỉ đạo Phòng phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội (Phòng 4) xác lập chuyên án trinh sát bí số 421Đ để tổ chức đấu tranh triệt phá, thu giữ vũ khí nóng.

Tang vật thu giữ. Ảnh do Công an cung cấp trên báo CAND.

Quá trình đấu tranh chuyên án, ban chuyên án xác định ngoài tàng trữ vũ khí, nhóm này còn tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, mạng bài, mạng gà, số đề...

Từ năm 2019 trở về trước, băng nhóm này có biểu hiện hoạt động mở sòng bạc "xóc đĩa", "tài xỉu" tại Campuchia khu vực giáp ranh tỉnh Tây Ninh, Bình Phước để cho người Việt Nam sang chơi.

Từ đầu năm 2020 đến nay, do dịch Covid-19 nên cửa khẩu đóng cửa, người dân không thể di chuyển qua chơi được nên nhóm này về Việt Nam hoạt động cá độ bóng đá.

Ngày 20/12, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các đơn vị trên phá án, đồng loạt khám xét khẩn cấp nơi ở của nhóm Điền tại 14 địa điểm thuộc nhiều quận, huyện của TP. HCM. Công an bắt giữ 16 đối tượng và thu giữ 2 khẩu súng, 120 viên đạn..., thông tin trên báo Công an nhân dân.

Trùm giang hồ gốc Hải Phòng Điền 'Khều' là ai?

Báo Thanh niên đăng tải thông tin từ phía CQĐT cho biết, Điền với biệt danh là Điền "Khều" là tay giang hồ có số má tại Campuchia. Trước đây Điền khá thân thiết, từng làm ăn chung với Hưng "Vườn Điều", một đại ca giang hồ Đồng Nai khét tiếng.

Mấy năm trước, Điền cùng băng nhóm của mình mở sòng bạc tại Campuchia, các khu vực giáp ranh tỉnh Tây Ninh, Bình Phước để lôi kéo người Việt sang đánh bạc.

Để thành lập đường dây này, Điền "Khều" lôi kéo thêm nhiều đàn em từ phía Bắc mang theo súng đạn hoạt động kiểu xã hội đen, sẵn sàng manh động tranh giành địa bàn với các nhóm tội phạm khác.

Điền lấy tài khoản tổng (Master) trên trang web cá cược Bong88.com và chia nhỏ xuống dưới. Để qua mặt cơ quan công an, thời gian qua nhóm này liên hệ qua các mạng xã hội Viber, Telegram và giao dịch chủ yếu bằng tiền mặt.

Theo C02, băng nhóm này tổ chức cá độ bóng đá, đánh bài, đá gà, số đề... trên các trang mb.agbong88.com; ag.sgd168.com; Ag88t88.net; ag.bong88.com; viva88.com...

Băng nhóm giang hồ cộm cán gốc Hải Phòng điều hành đường dây đánh bạc bị bắt. Ảnh: Tiền phong

Giúp sức cho Điền trong việc tổ chức đánh bạc có Nguyễn Văn Dương (cháu ruột Điền) với vai trò quản lý, chia tài khoản, tính toán. Một số nghi phạm khác có vai trò góp tiền cùng Điền để tổ chức đánh bạc…

Thông thường, mỗi thứ 2 hàng tuần, Điền quy định với các "đại lý" và con bạc cấp dưới sẽ tính toán tiền thắng thua để thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Về nguồn gốc 2 khẩu súng, nhóm của Điền khai mua trên mạng cách đây khoảng 2 tháng dùng để phòng thân.

Hiện C02 đang tiếp tục củng cố tài liệu, mở rộng điều tra, xử lý triệt để băng nhóm tội phạm này.

