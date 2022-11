Diễn biến mới vụ Phó Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu tống tình, tiền nữ bị cáo

Ngày 14-11, tại trụ sở TAND tỉnh Bạc Liêu, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao đã thông báo về việc bắt người phạm tội quả tang về hành vi nhận hối lộ đối với ông Châu Văn Mỹ (52 tuổi), Phó Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu.

Trước sự chứng kiến của lãnh đạo TAND tỉnh Bạc Liêu, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao đã khám xét nơi làm việc của ông Mỹ.

Tối 13-11, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao cũng đã khám xét nhà riêng của ông Mỹ tại một khu đô thị ở phường 1, TP Bạc Liêu.

Liên quan đến vụ ông Châu Văn Mỹ, Phó Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu bị Cơ quan Điều tra Viện KSND Tối cao bắt giữ, ngày 13-11, theo nguồn tin của phóng viên, ông này bị bắt do có hành vi nhận hối lộ và đòi quan hệ tình dục với nữ bị cáo là bà D.H.T. (37 tuổi; ngụ huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu).

Lực lượng chức năng bắt giữ và áp giải ông Mỹ (ảnh cắt từ clip)

CLIP Bắt giữ ông Châu Văn Mỹ, Phó Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu (Nguồn: mạng xã hội)

Trước đó, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND huyện Hòa Bình tuyên phạt bà D.H.T. (37 tuổi; ngụ huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) 6 tháng tù giam về tội "Trộm cắp tài sản". Sau đó, bị cáo T. kháng cáo lên cấp phúc thẩm xin giảm nhẹ hình phạt.

Trong thời gian chờ xét xử phúc thẩm, bà T. gặp và nhờ ông Mỹ "chạy án" để được hưởng án treo. Theo thỏa thuận, người nữ bị cáo này phải chi 100 triệu đồng và quan hệ tình dục với ông Mỹ. Bà T. đồng ý và đưa trước cho ông Mỹ 80 triệu đồng.

Ngày 8-11, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử phúc thẩm vụ án "Trộm cắp tài sản" đối với bị cáo T. Ông Mỹ là thẩm phán, chủ tọa phiên tòa này. Kết thúc phiên tòa phúc thẩm, bị cáo T. được tuyên 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Tối 11-11, ông Mỹ lái ôtô đến một nhà nghỉ trên địa bàn TP Bạc Liêu nhận 20 triệu đồng còn lại và đòi quan hệ tình dục với bà T. thì bị bắt quả tang.

Tác giả: Vân Du - Phúc Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động