Diễn biến mới vụ mua bán bộ phận cơ thể người xuyên quốc gia

Tòa hoàn hồ sơ cho viện kiểm sát để điều tra bổ sung (Ảnh: X.D).

Quá trình điều tra, Tôn Nữ Thị Huyền đã qua đời nên cơ quan tố tụng ra quyết định đình chỉ vụ án đối với người phụ nữ này.

Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM truy tố tội danh Mua bán bộ phận cơ thể người đối với 7 bị can trong nhóm của Huyền, gồm: Đào Đức Hai Việt (28 tuổi), Hoàng Đức Tùng (31 tuổi), Phạm Quang Cảnh (26 tuổi), Huỳnh Linh Tâm (30 tuổi), Nguyễn Minh Tâm (23 tuổi), Đào Quang Hưng (30 tuổi), Huỳnh Kim Ngân (27 tuổi).

Tại tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát đề nghị rút hồ sơ vụ án do cơ quan công an vừa bắt được bị can theo lệnh truy nã, cần hoãn phiên tòa để điều tra bổ sung, nhập vụ án. Đề nghị của cơ quan công tố được Hội đồng xét xử chấp thuận.

Theo hồ sơ, năm 2009, Huyền đi ghép thận tại Trung Quốc nên quen biết Đào Thành Nhân (người Việt chưa rõ lai lịch, sinh sống tại Campuchia).

Đến cuối năm 2016, Huyền sang Campuchia được Nhân giao việc mua bán thận với một bác sĩ tên Trần (người Singapore) làm việc tại bệnh viện quân đội ở thủ đô Phnôm Pênh.

Trần nói Huyền về Việt Nam tìm người bán thận đưa sang Campuchia ghép thận cho người có nhu cầu với giá 15.000 - 17.000 USD. Đồng thời hướng dẫn cách tuyển chọn người và phương pháp làm các xét nghiệm, kiểm tra đối chiếu chéo.

Đầu tháng 4/2017, Đào Đức Hai Việt sang Campuchia bán thận cho Huyền, từ đó 2 người quen biết nhau. Sau khi trở về nước, Việt tham gia cùng Huyền tổ chức mua bán thận và được giao nhiệm vụ lên Facebook tìm kiếm người bán thận, đi làm các xét nghiệm.

Huyền trả công cho Việt 15-25 triệu đồng/một quả thận nếu phẫu thuật ghép thận thành công. Ngoài ra, Huyền còn giao Việt đưa người bán thận (mà Huyền tìm được) đi làm các xét nghiệm tại Đại học Y Hà Nội và các mẫu xét nghiệm do Huyền đưa để đối chiếu chéo, lấy kết quả, sẽ được trả công từ 1-3 triệu đồng.

Sau đó, Đào Quang Hưng cũng sang Campuchia bán thận và quen biết với Huyền. Việt cùng Hưng đã môi giới Hoàng Đức Tùng, Phạm Quang Cảnh, Huỳnh Linh Tâm, Nguyễn Minh Tâm, Huỳnh Kim Ngân cùng một số người khác bán thận. Từ đó, những người này cũng tham gia tìm kiếm người có nhu cầu bán thận môi giới cho Huyền.

Thông qua hội người bán thận trên Facebook, nhóm này đã tìm được và đưa những người bán thận đến các bệnh viện như Chợ Rẫy, Hòa Hảo, Thống Nhất, 115, phòng khám Thuận Kiều ở TPHCM, Bệnh viện Đức Trí (Hà Nội) tiến hành các xét nghiệm theo hướng dẫn trước đó. Khi có kết quả thì chụp hình ảnh thông tin về người bán thận gửi qua phần mềm cho Huyền rồi Huyền chuyển cho bác sĩ Trần...

Khi các chỉ số xét nghiệm của người ghép thận và người bán thận phù hợp nhau, Huyền tổ chức đưa những người này sang Campuchia làm phẫu thuật cắt, bán thận.

Khi đến Campuchia, những người này tập trung tại một khu vực, mỗi ngày Huyền tổ chức đưa được 2 người vào bệnh viện để phẫu thuật cắt thận. Xong việc, người bán thận được nghỉ dưỡng tại bệnh viện 12 ngày rồi đưa về nước và được trả 200-210 triệu đồng.

Từ tháng 4/2017 đến ngày 21/1/2019, nhóm của Huyền đã tìm kiếm được 100 người bán thận và đưa sang Campuchia 37 người cắt ghép thận. Huyền thu lợi bất chính hơn 2,5 tỷ đồng.

Tác giả: Xuân Duy

Nguồn tin: Báo Dân trí