"Diễm My từng mong muốn xử lí thật nặng bố mẹ vì đã cấm cô qua lại với Tịnh thất Bồng Lai"

Bố mẹ ra tòa vì đi tìm con "mất tích"

Vào cuối năm 2021, phiên tòa phúc thẩm vụ án "50 người xông vào Tịnh thất Bồng Lai" đã nhận được sự quan tâm của dư luận. Sau 9 tiếng, phiên tòa khép lại với kết quả bị cáo Châu Vinh Hóa bị tuyên phạt mức án 2 năm tù về tội “ cố ý gây thương tích” nhưng được hưởng án treo cùng với thời gian thử thách 4 năm.

Phiên tòa bắt nguồn từ việc vào năm 2019, cô gái Diễm My (SN 1999) từng đến Tịnh thất Bồng Lai để xin "tu tập". Tuy nhiên, bố mẹ ruột của ông là ông Võ Văn Thắng cùng bà Đoàn Thị Tuyết Mai, đều ngụ ở quận Bình Tân, TP.HCM, không đồng ý với lí do cơ sở này không trực thuộc giáo hội Việt Nam.

Qua quá trình tìm hiểu, bà Mai đã bày tỏ sự lo ngại khi "ngôi chùa tự xưng" của ông Lê Tùng Vân có trai gái cùng "tu" chung với nhau.

Cuối tháng 10/2019, ông Thắng, bà Mai cùng bà Châu Vinh Hóa (bán hủ tiếu gần nhà ông Thắng) và một số người trong họ hàng đã đến Tịnh thất Bồng Lai tìm con và xảy ra xô xát. Trong lúc nhóm ông Thắng và những người trong cơ sở thờ tự xô xát, bà Hóa cầm miếng gạch men ném trúng mặt Lê Thanh Nhị Nguyên (22 tuổi, sống tại Tịnh thất), gây thương tích 13% nên bị kiện.

Ngay sau đó, sự việc đã được cơ quan chức năng điều tra, xử lý. Khi phiên tòa xử đơn kiện của Nhị Nguyên từ Tịnh thất Bồng Lai với án phạt 2 năm tù treo cho bà Hóa khép lại, cha mẹ Diễm My cùng thân nhân bị cáo Châu Vinh Hóa đã vỡ òa.

Luật sư Trần Quốc Dũ chính là người đồng hành cùng bố mẹ Diễm My và bị cáo Châu Vinh Hóa trong suốt 2 năm qua.

Luật sư Dũ cho biết: "Bản thân chị Hóa có hoàn cảnh rất khó khăn. Chị đã ly thân chồng, đang phụ bán hủ tiếu thuê, có thu nhập không ổn định. Thậm chí, chị ấy vẫn chưa thể viết được tên mình một cách tròn vẹn. Tôi thật sự vui và hạnh phúc khi có thể giúp chị ấy tại phiên tòa phúc thẩm. Đồng thời, anh Thắng và chị Mai không bị truy cứu trách nhiệm hình sự".

Trong khi đó, nhóm người tại Tịnh thất Bồng Lai đã bày tỏ sự bức xúc khi phiên tòa phúc thẩm kết thúc. Theo ông Nhị Nguyên (SN 1998), bị hại của vụ án, số tiền ông muốn bồi thường là 3,3 tỷ đồng. Đồng thời, ông khẳng định sẽ tiếp tục khởi kiện.

Luật sư Dũ thông tin: "Hiện nay, có hai cấp xét xử là sơ thẩm và phúc thẩm. Việc tiếp tục "khởi kiện" của ông Nhị Nguyên không phải là đưa ra cấp xét xử, mà chỉ là xem xét lại thôi, trong trường hợp có vi phạm tố tụng hoặc có các chứng cứ mới. Trước đó, án đã có hiệu lực rồi. Nếu họ đã gửi đơn, tòa cũng sẽ xem xét. Trường hợp họ bị tạm giam, tòa án cũng sẽ tạo điều kiện cho tham dự phiên tòa này".

Diễm My vẫn bặt vô âm tín

Luật sư Dũ kể, 2 năm qua, hành trình tìm kiếm đưa Diễm My trở về khiến bố mẹ Diễm My trở nên ngày càng bế tắc.

Ông Lê Tùng Vân cùng các "đồ đệ"

Luật sư Dũ chia sẻ: "Tôi biết đến Tịnh thất Bồng Lai thông qua báo, đài. Tháng 11/2019, tôi nhận lời tham gia vụ án này và có đến cơ sở của họ để tìm hiểu. Tại đây, cháu Diễm My đã bày tỏ mong muốn "xử lí thật nặng bố mẹ" vì đã cấm cô qua lại Tịnh thất Bồng Lai. Tôi thật sự ngỡ ngàng và cảm thấy câu chuyện này "có vấn đề"! Tại sao họ tu hành mà đồng ý với Diễm My như thế? Ông Lê Tùng Vân đã nói rằng về luật pháp thì chúng tôi rành rẽ, nhưng về đạo lí, tu hành, chúng tôi phải học hỏi Diễm My".

Suốt 2 năm qua, luật sư Dũ đã đồng hành với bố mẹ Diễm My. "Có giai đoạn, chị Mai ốm, sút gần mười mấy kí. Chị ấy bỏ công việc và lao đi tìm con. Có thời điểm, anh Thắng nghĩ rằng chị ấy sẽ mất đi vì chịu đựng không nổi, chị không ăn, không uống, suy sụp tinh thần. Nhưng dần dần, nhờ báo chí, cộng đồng mạng lên tiếng, chị ấy mới vực dậy được tinh thần để tiếp tục đi tìm Diễm My", luật sư Dũ nói.

Theo luật sư Dũ, ông chưa có cuộc đối thoại thẳng thắn nào với Tịnh thất Bồng Lai. Trước đó, bố mẹ Diễm My đã từng đề nghị "trả con", họ sẽ "xây chùa, sửa chùa" cho nhóm người này. Tuy nhiên, tất cả đều bị từ chối bởi họ không cần tiền, họ chỉ cần Diễm My ở đó.

Cho đến bây giờ, ông Thắng bà Mai vẫn chưa tìm được Diễm My. Câu chuyện "mất tích" của cô gái này vẫn đang là vấn đề được đông đảo dư luận quan tâm. Trong suốt 2 năm qua, cô đã nhiều lần bỏ trốn khỏi gia đình và đăng các video tố cáo bố mẹ lên mạng xã hội.

Về vấn đề này, luật sư Dũ cho biết: "Hiện tại, công an đã tổ chức khám xét và điều tra vụ án. Họ đã giữ các tài liệu, sổ sách, máy tính... và lấy lời khai của các bị can. Tôi tin họ có đủ nghiệp vụ để tìm ra được Diễm My.

Về vấn đề Tịnh thất Bồng Lai, bên cạnh tội danh "lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân", nhóm người này nếu bị khởi tố tội lừa đảo, lạm dụng và chiếm đoạt tài sản cũng không có gì bất ngờ. Điều này phù hợp với các tình tiết xảy ra trong vụ án, với những gì diễn ra tại Tịnh thất Bồng Lai".

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng, gồm: Lê Tùng Vân (SN 1932); Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991) và Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995). Hiện, bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, 3 bị can còn lại bị bắt tạm giam.

Tác giả: Lan Chi

Tác giả: Doanh nghiệp & Tiếp thị