Điểm danh loạt dự án nhà ở đủ kiều kiện bán, cho thuê ở Nghệ An

Sở Xây dựng Nghệ An ngày 10/6/2021 đã công bố danh mục các dự án, công trình đã được Sở này có văn bản thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê.

Các công trình, dự án đã đủ điều kiện được bán, cho thuê gồm: Công trình Chung cư 7 tầng thuộc dự án Khu nhà ở xã hội và nhà ở dịch vụ tổng hợp tại xã Hưng Lộc, TP. Vinh do CTCP Tecco Miền Trung làm chủ đầu tư; Công trình Chung cư TA2 thuộc dự án Khu nhà ở và dịch vụ công công Vinh Tân tại phường Vinh Tân, TP. Vinh do CTCP Đầu tư và Xây dựng Tràng An làm chủ đầu tư; Công trình Chung cư cao tầng kết hợp thương mại và nhà ở thấp tầng thuộc dự án Khu đô thị Cửa tiền – Vinh Tân, do CTCP Danatol làm chủ đầu tư;

Công trình Khối Chung cư 18 tầng thuộc dự án Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở xã hội phía Tây phường Cửa Nam, do CTCP Tecco Hà Nội làm chủ đầu tư; Công trình Chung cư Đệ Nhất thuộc dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và Nhà ở liền kề tại số 78, đường Nguyễn Thị Minh Khai, do CTCP Vật tư tổng hợp Nghệ Tĩnh làm chủ đầu tư; Công trình Nhà ở chung cư xã hội thuộc Dự án Khu nhà ở xã hội, nhà ở liền kề và thương mại dịch vụ, xã Nghi Phú, TP. Vinh do Công ty TNHH Trường Thành làm chủ đầu tư;

Các công trình Nhà ở xã hội 2A, 2B, 2C thuộc dự án Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh tại xã Nghi Kim, TP. Vinh do CTCP Xây dựng Trường Sơn làm chủ đầu tư; Công trình chung cư thuộc dự án Khu đô thị tại phường Hà Huy Tập, TP. Vinh và công trình Chung cư thuộc dự án Khu nhà ở dân cư tại xã Nghi Phú, TP. Vinh do CTCP Golden City làm chủ đầu tư; Công trình Chung cư cao tầng A2 thuộc dự án nhà ở chung cư phía Đông Đại lộ Lê Nin tại xóm 20 xã Nghi Phú, TP. Vinh do CTCP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30 làm chủ đầu tư;

Công trình Chung cư Trường Thịnh tại phường Trường Thi, TP. Vinh do CTCP Tecco Miền Trung làm chủ đầu tư; Các căn hộ thuộc công trình Khối khách sạn và chung cư thuộc dự án Tổ hợp khách sạn và chung cư cao cấp Mường Thanh tại phường Hưng Dũng, TP. Vinh do CTCP Du lịch dầu khí Phương Đông làm chủ đầu tư; Công trình Chung cư xã hội 2 thuộc dự án Khu chung cư cao tầng và nhà ở liền kề Kim Thi tại khối 1, phường Quán Bàu, TP. Vinh do CTCP Địa ốc Kim Thi làm chủ đầu tư;

Công trình Nhà chung cư CT1 (chung cư Green View 2) thuộc dự án khu nhà ở tổng hợp và sân vận động tại khối 3 và khối 9 phường Lê Lợi do CTCP Phát triển đô thị Vinh làm chủ đầu tư; Công trình toà tháp Chung cư thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu chung cư và dịch vụ thương mại Sao Nghệ tại phường Hưng Bình do CTCP Sao Nghệ làm chủ đầu tư; Công trình toà tháp Eurowindow Nghệ An tại phường Hồng Sơn, TP. Vinh do CTCP Đầu tư trung tâm thương mại Vinh làm chủ đầu tư;

Các nhà ở thấp tầng trên 61 lô đất thuộc dự án Khu nhà ở thấp tầng Trường Thịnh Phát 2 tại phường Hà Huy Tập và Dự án Khu nhà ở liền kề Trường Thịnh Phát 3 tại phường Hưng Bình do CTCP Trường Thịnh Phát làm chủ đầu tư; Khu đô thị và dịch vụ thương mại tại phường Vinh Tân, TP. Vinh do Liên doanh nhà đầu tư CTCP Hoá dầu quận đội và CTCP Đầu tư và xây dựng Tràng An làm chủ đầu tư (Đợt 3 và Đợt 4)...

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có một số công trình, dự án chưa được Sở Xây dựng có văn bản thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê, tuy nhiên, một số chủ đầu tư và sàn giao dịch bất động sản đã "lách luật" rao bán, huy động vốn bằng các hợp đồng như: góp vốn, đặt cọc giữ chỗ hay hợp tác kinh doanh...

Ngày 3/6 vừa qua, Sở Xây dựng Nghệ An đã có văn bản số 1756/SXD-QLN về việc yêu cầu các sàn giao dịch BĐS thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Theo Sở Xây dựng Nghệ An, hiện vẫn còn một số sàn giao dịch chưa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, gây khó khăn trong công tác quản lý Nhà nước, tiềm ẩn những nguy cơ, rủi ro ảnh hưởng đến thị trường bất động sản trên địa bàn, ảnh hưởng đến quyền lợi khách hàng… Do đó, Sở này yêu cầu các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn quảng cáo, rao bán sản phẩm đúng với thiết kế, quy hoạch, các hồ sơ pháp lý khác của dự án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt và đúng quy định của pháp luật. Các hành vi vi phạm trong kinh doanh bất động sản sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, bị xử phạt vi phạm hành chính, thu hồi giấy phép hành nghề và có thể chuyển hồ sơ sang cơ quan công an xử lý.

