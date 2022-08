Đi xe máy trên đường "tử thần", người đàn ông bị container cán tử vong

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Lao động

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, một người đàn ông chạy xe tay ga màu đỏ BS: 26C1-143.25 trên đường ĐT 743 hướng từ thị xã Tân Uyên đi TP.Thuận An. Khi đến đoạn qua khu phố 2, phường An Phú, TP.Thuận An thì va chạm với xe container BS: 51C-291.83 chạy cùng chiều bên trái.

Cú va chạm làm cho người đàn ông ngã xuống đường bị bánh xe container cán tử vong tại chỗ.

Nhận thông tin, Công an TP.Thuận An có mặt phối hợp cùng Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Nạn nhân được xác định là ông Phạm Anh D (SN 1958, quê Sơn La).

Được biết, tuyến đường ĐT 743 vừa được mở rộng, nâng cấp, tuy nhiên ngay vị trí xảy ra tai nạn mặt đường có đoạn rất xấu, nên nhận định ban đầu khả năng nạn nhân đánh lái tránh khu vực mặt đường xấu dẫn tới va chạm.

Tác giả: Hoàng Yên (T/h)

Nguồn tin: ĐS&PL/NĐT