Đi xe máy rơi xuống sông, bố tử nạn, con trai 7 tuổi mất tích

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 20/10, ông Đinh Như Định (45 tuổi), trú tại thôn Bình An, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đi xe máy chở theo con trai 7 tuổi ra khỏi nhà. Đến khuya và ngày hôm sau không thấy 2 bố con trở về, UBND xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh đã phát đi thông báo tìm kiếm 2 người mất tích; đồng thời, huy động lực lượng và người dân địa phương tìm kiếm.

Đầu giờ chiều nay (23/10), đã tìm thấy thi thể người bố, còn con trai 7 tuổi đang mất tích.

Sáng nay (23/10), người dân bất ngờ phát hiện chiếc xe máy của nạn nhân dưới sông Bắc Phú, đoạn dưới chân cầu Nhà thờ, thôn Bắc Phú, xã Vĩnh Chấp, cách nhà nạn nhân hơn 1km. Chính quyền địa phương huy động lực lượng Công an, dân quân địa phương và người dân trục vớt chiếc xe máy lên bờ và tìm kiếm nạn nhân. Đầu giờ chiều nay, thi thể người bố được tìm thấy dưới sông, còn con trai vẫn mất tích.

Ông Võ Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết: “Trước mắt, một bộ phận đang còn hỗ trợ đưa nạn nhân về nhà lo mai táng, còn lại phần lớn lực lượng công an, quân sự, dân quân và người dân đang tập trung tìm kiếm người con ở dọc sông. Hiện nay, nước sông không to lắm nhưng do hai bên bờ sông có nhiều cây tre ngã xuống dòng cho nên cũng khó tìm kiếm"./.

Tác giả: Đình Thiệu

Nguồn tin: Báo VOV