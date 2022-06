Đến trụ sở công an tự thú sau khi sát hại vợ vì ghen tuông

Sáng 29/6, Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ Dương Văn Nhật Nam (SN 1990, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Dương Văn Nhật Nam tại cơ quan điều tra

Theo thông tin ban đầu, Nam sống lấy vợ là chị Lê Thị N. (SN 1988) vào năm 2017 nhưng không làm thủ tục đăng ký kết hôn.

Trong thời gian chung sống, nghi ngờ vợ không chung thủy nên giữa Nam và chị N. thường xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 12h ngày 26/6, trong lúc uống rượu tại nhà, Nam và chị N. xảy ra cãi vã. Trong lúc tức giận, Nam dùng dây thừng siết cổ vợ cho đến khi nạn nhân không cử động.

Sau khi gây án, Nam sang nhà gặp mẹ ruột và hàng xóm nói lại việc đã sát hại vợ rồi đến công an tự thú.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Lê An

Nguồn tin: Báo Giao thông