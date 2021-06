Đề nghị truy tố ông Nguyễn Duy Linh 'kịch khung' vì nhận hối lộ của Vũ 'nhôm'

Ông Vũ Quốc Thắng, phó cục trưởng Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra - Ảnh: DANH TRỌNG

Thông tin trên được ông Vũ Quốc Thắng, phó cục trưởng Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an, cung cấp tại buổi họp báo thông báo tình hình kết quả công tác 6 tháng đầu năm do Bộ Công an tổ chức chiều 21-6.

Trả lời câu hỏi của báo chí, ông Vũ Quốc Thắng cho biết căn cứ quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, chứng cứ thu thập được trong hồ sơ vụ án, ngày 15-6, cơ quan điều tra đã ban hành quyết định khởi tố bổ sung vụ án nhận hối lộ, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Linh, cựu phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, để điều tra về tội nhận hối lộ.

Cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét đối với ông Linh để phục vụ điều tra.

Ngày 20-6, cơ quan điều tra đã có kết luận điều tra bổ sung chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố ông Nguyễn Duy Linh về tội nhận hối lộ, Phan Văn Anh Vũ về tội đưa hối lộ, Hồ Hữu Hòa về tội môi giới nhận hối lộ.

Ông Nguyễn Duy Linh bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ với khung hình phạt cao nhất tới tử hình.

Trước đó, ngày 16-6, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Linh và thực hiện khám xét để phục vụ công tác điều tra.

Theo nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ Online, ông Linh bị khởi tố để điều tra về những sai phạm liên quan vụ án Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") đưa hối lộ thời điểm ông Linh là phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, Bộ Công an, ở giai đoạn 2018. Đơn vị này sau đó chuyển đổi thành cấp cục, thuộc Bộ Công an.

Việc khởi tố vụ án đối với ông Linh là khởi tố bổ sung tội danh nhận hối lộ trong vụ án Vũ "nhôm" đưa hối lộ.

Đầu tháng 3, cơ quan điều tra (C01) Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phan Văn Anh Vũ về tội "đưa hối lộ"; đề nghị truy tố bị can Hồ Hữu Hòa (trú huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) về tội "môi giới hối lộ".

Hành vi của ông Nguyễn Duy Linh được đề cập nhiều lần trong kết luận điều tra này.

Theo đó, tháng 6-2017, Phan Văn Anh Vũ bị Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an điều tra về những sai phạm trong vụ án cố ý làm lộ bí mật nhà nước và những hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng nhà, đất công sản tại TP Đà Nẵng và một số địa phương.

Do lo sợ bị pháp luật xử lý, Phan Văn Anh Vũ nhờ Hồ Hữu Hòa tiếp cận ông Nguyễn Duy Linh, phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, để nhờ giúp đỡ, tìm hiểu thông tin.

Cơ quan điều tra cho rằng Vũ "nhôm" đã nhờ lái xe của mình chuyển 5 tỉ đồng cho Hòa và 4 lần chuyển quà khác. Ngoài ra, bị can còn trực tiếp đưa 500.000 USD để Hòa chuyển cho vị lãnh đạo Tổng cục Tình báo này, tuy nhiên Hòa phủ nhận.

Theo cơ quan công an, quá trình điều tra hành vi này, Phan Văn Anh Vũ phủ nhận lời khai trước, cho rằng không đưa tiền, mà chỉ là thuốc lá xì gà, nấm linh chi Hàn Quốc.

Với bị can Hòa, là người kết nối để Phan Văn Anh Vũ đưa tiền nên đủ căn cứ cáo buộc hành vi "môi giới hối lộ".

Đối với ông Linh, cơ quan điều tra xác định ban đầu ông phủ nhận mối quan hệ với Vũ. Tuy nhiên, sau khi làm việc với cơ quan điều tra, ông Linh thừa nhận thông qua sự giới thiệu của Hồ Hữu Hòa đã nói chuyện với Vũ "nhôm" qua điện thoại và chỉ đạo thư ký của mình đi nhận quà của Vũ.

Ông chỉ thừa nhận thư ký của mình nhận chai rượu, thuốc xì gà của Vũ "nhôm", không biết giá trị nhãn hiệu, nước sản xuất.

Kết luận điều tra nêu rõ cơ quan công an đã có văn bản đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương xem xét xử lý nghiêm mặt Đảng và chính quyền đối với ông Nguyễn Duy Linh.

Theo thống kê của Bộ Công an, 5 tháng đầu năm 2021, cơ quan công an đã phát hiện 2.487 vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế, 120 vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ. Phát hiện, bắt giữ 12.422 vụ, 17.683 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 299,4kg heroin, 1.161,66kg và 1.045.079 viên ma túy tổng hợp; 834,78kg cần sa. Phát hiện 437 vụ phạm tội về môi trường, an toàn thực phẩm.

Tác giả: THÂN HOÀNG - DANH TRỌNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ