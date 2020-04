Đề nghị truy tố nguyên Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết

Ngày 24/4, thông tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, Đại tá Phạm Thật - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ký kết luận điều tra chuyển Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 6 bị can nguyên là cán bộ thuộc UBND TP Phan Thiết về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Các bị can bị truy tố gồm: ông Đỗ Ngọc Điệp, nguyên Chủ tịch UBND TP Phan Thiết; ông Trần Hoàng Khôi, nguyên phó chủ tịch UBND TP Phan Thiết; ông Phạm Thanh Thái, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên môi trường TP Phan Thiết; ông Nguyễn Trí và Lê Hoàng Anh Tân, nguyên chuyên viên Phòng Tài nguyên môi trường TP Phan Thiết; ông Lê Hồ Khải, nhân viên Phòng Tài nguyên môi trường TP Phan Thiết.

Ông Đỗ Ngọc Điệp, nguyên Chủ tịch UBND TP Phan Thiết

Theo cơ quan điều tra, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao về quản lý đất đai, 6 bị can này đã cố tình cho chuyển mục đích trái pháp luật 132 thửa đất với tổng diện tích gần 171.000m2 làm phá vỡ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của TP Phan Thiết.

Bị can Đỗ Ngọc Điệp là người trực tiếp ký 32 quyết định cho phép chuyển mục đích với hơn 46.000 m2 đất nhưng lại không có văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất theo quy định.

Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự, 32 thửa đất trên trị giá gần 5 tỉ đồng.

Tối 16/12/2019, Công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành khám xét nơi ở của ông Đỗ Ngọc Điệp

Bị can Trần Hoàng Khôi là người ký 100 quyết định cho chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở trái pháp luật với tổng diện tích hơn 124.000 m2.

Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự, 100 thửa đất nông nghiệp trên trị giá hơn 8,6 tỉ đồng.

