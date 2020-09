Dầu khí Nghệ An tiếp tục đầu tư dự án nhà ở xã hội

Mô hình dự án nhà ở xã hội Hưng Lộc, TP Vinh (Nghệ An).

Dự án nhà ở xã hội của CTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An (PVIT, Mã: PXA) có tên đầy đủ là Dự án Khu nhà ở cho người thu nhập thấp và cán bộ công nhân viên (Khu đô thị Hưng Lộc), thuộc xóm Đức Vinh, xã Hưng Lộc, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Dự án có tổng mức đầu tư 210 tỉ đồng.

Theo qui hoạch cũ, khu đất xây dựng dự án có diện tích hơn 26.622 m2. Trong đó, phía Bắc giáp đất nông nghiệp xóm Đức Vinh, xã Hưng Lộc; phía Nam giáp ngân hàng và trạm xăng; phía Đông giáp đường qui hoạch 24 m (đường Vinh - Cửa Hội); phía Tây giáp đường qui hoạch 35 m.

Sau khi điều chỉnh qui hoạch, diện tích xây dựng khu nhà ở thấp tầng (nhà liền kề và biệt thự) của dự án bị giảm hơn 4.041 m2, chiều cao tối đa ba tầng.

Thay vào đó, diện tích hai khu nhà ở xã hội được tăng gần 693 m2, được bố trí đối xứng qua trục đường qui hoạch rộng 12 m, chiều cao tối đa 5 tầng.

Qua quan sát, thời điểm này (đầu tháng 9/2020), chủ đầu tư này mới chỉ thực hiện san lấp mặt bằng và thi công hạ tầng công trình tại dự án.

Chủ đầu tư đang san lấp mặt bằng và thi công hạ tầng công trình tại dự án.

Có thể nói, do “sức khỏe” tài chính yếu ớt của chủ đầu tư khiến việc triển khai dự án nhà ở xã hội Hưng Lộc bị “giậm chân tại chỗ” rồi phải xin gia hạn triển khai dự án. Theo dự kiến ban đầu, thời gian thực hiện dự án từ quí IV/2015 đến quí IV/2019, song, phải đến tháng 6/2019 dự án này mới bắt đầu đi vào triển khai thực tế.

Từng bị ngân hàng cưỡng chế bán đấu giá tài sản, doanh nghiệp vẫn đầu tư… dự án nhà ở xã hội, quy mô hơn 200 tỷ đồng khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Điều đáng nói, trước đây, cũng chủ đầu tư Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An này, đã từng bị ngân hàng cưỡng chế tài sản để bán đấu giá tại 1 dự án khác, thì nay, doanh nghiệp vẫn tiếp tục triển khai dự án với quy mô hơn 200 tỷ đồng khiến nhiều người ngỡ ngàng và hoài nghi năng lực tài chính để thực hiện dự án.

Cụ thể, năm 2019, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An (BIDV Nghệ An) đã tiến hành bán đấu giá khoản nợ của khách hàng Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An.

Tài sản thế chấp cho khoản vay này là dự án tòa nhà Dầu khí theo hợp đồng thế chấp số 01/2011/BIDV-PVFC ngày 12/11/2011 giữa Công ty CP Đầu tư và TM dầu khí Nghệ An với BIDV Nghệ An và PVFC Thanh Hoá (Nay là PVCombank) (Trong đó tài sản thế chấp tại BIDV Nghệ An là 8 tầng văn phòng cho thuê (từ tầng 15-22) diện tích sử dụng mỗi tầng khoảng 733 m2).

Tòa Tháp đôi Dầu khí Nghệ An.

Thậm chí, phải đến lần thông báo thứ 9 vào tháng 3/2020 với giá khởi điểm 36.695.492.159 đồng thì 8 tầng văn phòng cho thuê của Tòa Tháp đôi Dầu khí Nghệ An mới có đối tác mua lại tài sản thế chấp này để thu hồi nợ với giá hơn 30 tỷ đồng.

Được biết, Công ty CP Đầu tư và Thương mại dầu khí Nghệ An được thành lập theo chủ trương của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam từ năm 2008, có trụ sở tại tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 Quang Trung, TP Vinh. Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc của công ty hiện nay là ông Trần Lương Sơn.

Ngoài Dự án nhà ở xã hội Hưng Lộc, Tp Vinh đang triển khai xây dựng, trước đó, doanh nghiệp này đã có nhiều dự án qui mô hàng nghìn tỉ đồng ở Nghệ An như: Tòa tháp đôi Dầu khí, có qui mô lớn nhất Bắc Trung Bộ ở thời điểm đó tại trung tâm TP Vinh, được khánh thành vào năm 2011 với tổng mức đầu tư hơn 600 tỉ đồng; hay KĐT Dầu khí tại phường Vinh Tân, TP Vinh có qui mô 15 ha, tổng mức 1.200 tỉ đồng; Resort Dầu khí trên đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Nghệ An có qui mô khoảng 25 ha, tổng mức đầu tư 1.400 tỉ đồng.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn