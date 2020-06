Đập nước ở Nghệ An vỡ giữa trời nắng hạn

Rạng sáng 7/6, đập dâng Bala qua sông Lam ở huyện Đô Lương (Nghệ An) bị vỡ khiến hàng triệu mét khối nước chảy xuống hạ lưu. Tuy không gây ngập lụt ở vùng hạ lưu nhưng lại gây thiếu nước tưới tiêu cục bộ ở thượng nguồn hồ đập.

Video: Đập dâng Bala bị vỡ

Your browser does not support the video tag.

Vị trí đập bị vỡ là phần đập cũ được xây dựng cách đây hơn 80 năm, thân đập bị nước cuốn trôi 45m.

Được biết, đập dâng Bala Đô Lương được Pháp xây dựng từ những năm 1930 để phục vụ tưới tiêu cho các vùng đồng bằng Nghệ An. Trải qua một thời gian dài nên thân đập bị xuống cấp, đến năm 2017 tỉnh Nghệ An có chủ trương đầu tư xây dựng đập dâng mới, thay thế đập dâng cũ với nguồn vốn hơn 350 tỷ đồng, chủ yếu vay của JICA Nhật Bản.

Hiện tại công trình đập dâng mới đang xây dựng ngay vị trí đập cũ có chiều dài hơn 300m. Trong đó đã xây dựng xong hơn 200m, chỉ còn hơn 100m là công trình đập dâng mới hoàn thành.

Chủ đầu tư dự án là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An, đơn vị thị công là Công ty TNHH Hòa Hiệp (trụ sở tại TP Vinh).

Vỡ đập dâng Bala sông Lam Nghệ An

Ngay sau khi đập dâng Bala Đô Lương bị vỡ, công ty Hòa Hiệp huy động nhân lực, máy xúc để bịt dòng chảy.

Dự kiến, trong 2 ngày tới, việc chặn dòng khắc phục sự cố sẽ hoàn thành. Mực nước trên sông Đào (nhánh của sông Lam) tưới tiêu cho các huyện Đô Lương, Yên Thành, Diễn Châu sẽ trở lại bình thường.

Ngay trong ngày 7/6, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Sở NN&PTNT Nghệ An có mặt tại hiện trường để kiểm tra thực tế, sau đó có buổi làm việc với các bên liên quan.

Tác giả: Trần Lộc

Nguồn tin: Báo VTC News