“Đắp chiếu” 11 năm, Dự án trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Nghệ An cơ sở 2 bao giờ mới hoàn thiện?

Khu nhà học 5 tầng cơ bản đã hoàn thành nhưng chưa thể đưa vào sử dụng vì các hạng mục phụ trợ kèm theo chưa có.

Năm 2011, tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng cơ sở 2 trường Cao đẳng VH-NT Nghệ An tại xóm 16, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, trên diện tích gần 10.000m2, vốn đầu tư xây dựng hơn 66 tỷ đồng. Đây là dự án được đầu tư nhằm phục vụ cho lộ trình nâng cấp trường từ cao đẳng lên đại học.

Dự án do trường Cao đẳng VH-NT Nghệ An làm chủ đầu tư, gồm 2 gói thầu: Nhà học chuyên ngành 5 tầng với tổng mức đầu tư hơn 19,2 tỷ đồng và khu nhà ở sinh viên hơn 46,9 tỷ đồng .

Bên trong khuôn viên sau khu nhà học 5 tầng các cấu kiện bê tông đang được tập kết, cây cỏ mọc um tùm và đã có không ít gạch block lát sân bị hư hỏng.



Gói thầu nhà học chuyên ngành 5 tầng tại cơ sở 2 có tổng nguồn vốn 19,2 tỷ đồng, với diện tích xây dựng 577m2, tổng diện tích sàn 2.790m2, chiều cao công trình 21,85m (tính từ sân đến điểm cao nhất của công trình). Tiến độ thực hiện đến 02/01/2017 và sau đó được gia hạn đến 31/12/2017, do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Nguyên Dũng thi công. Thế nhưng, đến nay sau nhiều năm xây dựng dự án chưa thể đưa vào sử dụng.

Gói thầu nhà ở sinh viên (ký túc xá) tại cơ sở 2 được phê duyệt 2014, tổng diện tích quy hoạch được duyệt 9.980m2, tổng diện tích xây dựng 2.276m2, có tổng mức đầu tư công trình hơn 46,9 tỷ đồng (trong đó chi phí xây dựng hơn 38,2 tỷ đồng), tiến độ thực hiện đến 31/12/2016 và được gia hạn đến 30/6/2018. Nhưng hiện tại, công trình đang bỏ dở, mới xây dựng phần thô đến tầng 3 của một trong 2 dãy nhà ký túc xá. Tiến độ xây dựng thực hiện không đúng theo hợp đồng đã phê duyệt và ký kết các bên.

Ông Lê Vũ Anh - Hiệu trưởng trường Cao đẳng VH-NT Nghệ An cho biết: “Nguồn vốn xây dựng dự án cơ sở 2 của trường sử dụng từ trái phiếu Chính phủ, nhưng sau đó do nguồn này bị dừng lại nên tỉnh Nghệ An gặp khó khăn trong bố trí vốn. Cũng bởi nguồn vốn được bố trí quá nhỏ giọt nên các nhà thầu đã nhiều lần tạm dừng thi công công trình. Nhà trường đã nhiều lần gửi văn bản kiến nghị lên các đơn vị liên quan để đốc thúc triển khai hoàn thiện các hạng mục nhưng do nguồn vốn giải ngân quá chậm khiến nhà thầu thi công gặp khó trong việc đảm bảo tiến độ xây dựng.

Vì xây dựng quá lâu, mục tiêu nâng thành trường đại học cũng không thành do Chính phủ sau đó không còn cho phép các trường cao đẳng nâng cấp lên đại học. Tuy nhiên, mục đích sử dụng các công trình này vẫn không thay đổi vì từ 2017 đến nay, trường cũng đang tích cực thực hiện xây dựng lên thành trường chất lượng cao của khu vực nên nhà trường đang thiếu phòng học và khu nhà ở cho sinh viên.

Hiện nay, công trình nhà học chuyên ngành 5 tầng đã cơ bản hoàn thành nhưng vẫn chưa thể đưa vào sử dụng vì chưa có thiết bị dạy học và chưa có vốn để xây khuôn viên trường. Riêng năm học này, trường Cao đẳng VH-NT Nghệ An đã tuyển sinh hơn 350 sinh viên mới và hơn 600 sinh viên đang theo học ở các hệ trung cấp và cao đẳng thì tổng lên đến gần 1.000 sinh viên. Sinh viên nhiều nên trường đang thiếu phòng học. Hơn nữa, đặc thù của việc dạy các môn nghệ thuật cần nhiều phòng học vì phải chia nhỏ sinh viên. Chúng tôi vừa họp Ban giám hiệu và chờ hoàn tất các thủ tục quyết toán vì công trình này chưa quyết toán, sau đó theo kế hoạch nhà trường phấn đấu trong năm 2022 sẽ chuyển bàn ghế, bảng biển và các vật dụng cần thiết để đưa khu nhà học này vào sử dụng”.

“Không chỉ thiếu phòng học, đến nay trường Cao đẳng VH-NT Nghệ An vẫn chưa có một phòng ký túc xá nào dành cho sinh viên. Trong khi đó, khu nhà ký túc xá tại cơ sở 2 sau nhiều năm khởi công mới chỉ được xây dựng phần khung lên đến tầng 3 rồi bỏ dở, rêu mốc và dây leo bám chằng chịt. Gói thầu này đã được bố trí hơn 7 tỷ đồng và nhà thầu thi công cũng đã ứng tiền. Khối lượng thi công tương đương với số tiền doanh nghiệp đã ứng. Chúng tôi đã nhiều lần liên lạc, mời họ đến để bàn phương án thực hiện tiếp dự án nhưng họ không đến”, ông Lê Vũ Anh cho biết.

Khu nhà ở cho sinh viên thi công phần thô đến tầng 3 rồi bỏ dở từ nhiều năm qua trở nên hoang phế, rêu mốc, cỏ mọc um tùm.

Theo tìm hiểu của phóng viên được biết, thiết kế được phê duyệt khu nhà ký túc xá cho sinh viên có quy mô 5 tầng gồm 2 dãy nhà, hiện mới thi công phần thô được 1 dãy nhưng xây đến tầng 3 thì bỏ dở từ nhiều năm qua khiến khung cảnh nơi đây trở nên hoang tàn, rêu mốc và dây leo bám chằng chịt.

Theo báo cáo của nhà trường, việc dự án đến nay chưa hoàn thành là vì nhiều lý do khách quan. Chủ đầu tư cũng đã làm việc với Ban quản lý dự án và các chuyên gia đánh giá thực trạng, những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai 2 dự án nói trên để tìm hướng giải quyết dứt điểm, nhưng phía đơn vị thi công không hợp tác dù chủ đầu tư đã nhiều lần gửi văn bản mời các nhà thầu đến để tìm hướng xử lý nhưng nhà thầu không chấp hành.

Một dự án được đầu tư xây dựng hơn 66 tỷ đồng nhằm nâng cấp chất lượng phục vụ sinh viên trong lĩnh vực đặc thù là nghệ thuật, nhưng suốt 11 năm qua vẫn phải “đắp chiếu” chờ vốn. Để dự án sớm được hoàn thiện và đưa vào sử dụng cần có sự vào cuộc quan tâm của UBND tỉnh Nghệ An, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cấp, ngành liên quan tìm ra giải pháp tốt nhất nhằm chấm dứt tình trạng bỏ hoang của dự án này.

Tác giả: Quang Hợp

Nguồn tin: Báo Xây dựng