Danh tính nhóm “đạo chích” chuyên “khoắng” tiền ở các đền, chùa

Chiều 14/3, tin từ Công an thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng với 2 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Đức (SN 2001) và Nguyễn Anh Quyết (SN 2004) về hành vi trộm cắp tài sản; riêng trường hợp T.V.D (SN 2006), do đang tuổi vị thành niên nên chỉ thực hiện biện pháp giao cho người đại diện giám sát. Cả 3 đối tượng đều trú tại TDP Hòa Lộc, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh.

Nhóm "đạo chích" tại CQĐT

Theo CQĐT, từ đầu tháng 2/2022 đến ngày 6/3/2022, nhóm đối tượng đã thực hiện 5 vụ trộm cắp tiền công đức tại các đền, chùa trên địa bàn thị xã và huyện Kỳ Anh với tổng số tiền gần 17,5 triệu đồng.

Vụ thứ nhất xảy ra vào đầu tháng 2/2022, T.V.D và Nguyễn Văn Đức rủ nhau đột nhập, thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại Đền Hoàng Thành thuộc thôn Nam Hà, xã Kỳ Hà (TX Kỳ Anh). Cả hai đột nhập lấy trộm 1 két sắt đựng tiền công đức, sau đó chở về cầu Hòa Lộc dùng búa sắt phá vỡ két lấy trộm tổng số tiền 10 triệu đồng.

Miếu Tam Tòa - một trong những nơi các đối tượng lẻn vào đục két lấy tiền.

Cùng thời điểm tháng 2/2022, nhóm "đạo chích" cùng nhau thực hiện vụ trộm thứ 2 tại Chùa Dền (xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh). Theo đó, nhóm đối tượng đã phá 2 két sắt tại chùa và chiếm đoạt số tiền 1,8 triệu đồng.

Tối 2/3/2022, nhóm này tiếp tục đột nhập, thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại Đền Hoàng Thành (thôn Nam Hà, xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh) lấy trộm 1,2 triệu đồng sau khi phá két sắt.

Tiếp đó, T.V.D, Nguyễn Văn Đức và Nguyễn Anh Quyết tiếp tục đột nhập, thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại chùa Vĩnh Lộc, thuộc xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh và lấy trộm 600 nghìn đồng.

Rạng sáng 6/3/2022, nhóm đối tượng đột nhập vào đền thờ Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (thôn Tam Hải 2, xã Kỳ Ninh) trộm số tiền 190 nghìn đồng, sau đó di chuyển và đột nhập vào đền Miếu Tam Toà (TDP Hưng Nhân, phường Hưng Trí) phá két sắt lấy đi số tiền 3,7 triệu đồng.

Tại CQĐT, các đối tượng khai, với số tiền trộm được cả nhóm chia nhau tiêu xài cá nhân.

Tác giả: Hà Vũ

Nguồn tin: Báo Giao thông