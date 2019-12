Danh tính người phụ nữ đánh đập, miệt thị học sinh trong lớp dạy kèm ở Ninh Thuận

Your browser does not support the video tag.

Video bà Phan Trần Linh Thu đánh đập, miệt thị học sinh trong lớp dạy kèm.

Theo kết quả điều tra của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Phan Rang – Tháp Chàm, người phụ nữ đứng lớp dạy kèm có hành vi đánh đập, miệt thị học sinh tên là Phan Trần Linh Thu, SN 1968, hộ khẩu thường trú (HKTT) ở khu phố 3, phường Tấn Tài, TP.Phan Rang – Tháp Chàm.

Từ năm 2017 đến nay, bà Thu thuê nhà số 86C đường Hải Thượng Lãn Ông thuộc khu phố 7, phường Tấn Tài của bà Lê Thị Mai Loan (SN 1960, HKTT khu phố 4, phường Đạo Long, TP.Phan Rang – Tháp Chàm) để dạy kèm các cháu học tiểu học và có thu học phí.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Phan Rang – Tháp Chàm đang làm việc tại nhà bà Thu. (Ảnh: Duy Quan).

Hiện tại, bà Thu đang dạy cho 11 cháu học sinh tiểu học (TH) của các trường như: trường TH Tấn Tài 3, TH Mỹ Hương, TH Thanh Sơn và TH Mỹ Đông.

Qua làm việc với phụ huynh của các em học sinh, Công an TP.Phan Rang – Tháp Chàm cho biết, các phụ huynh đều không biết việc con mình bị bà Thu đánh trong quá trình các cháu được gửi đến học tại nhà bà Thu, vì các học sinh không nói cho gia đình biết.

Ngoài ra, Công an TP.Phan Rang – Tháp Chàm thông tin thêm, sau khi xem clip được đăng tải trên báo chí, các gia đình đều rất bức xúc và đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an.

Ngay sau video được báo Người Đưa Tin đăng tải, Công an TP.Phan Rang – Tháp Chàm đã triệu tập và làm việc với bà Phan Trần Linh Thu.

Tại đây, bà Thu thừa nhận không có chứng chỉ ngành sư phạm. Mục đích đánh các cháu học sinh là để các cháu chăm chú học bài và làm bài đầy đủ.

Lớp học của bà Thu đã tháo bảng số nhà. (Ảnh: Duy Quan).

Thượng tá Nguyễn Xuân Phong, Trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Phan Rang – Tháp Chàm cho hay: “Cơ quan đang tiếp tục củng cố hồ sơ về hành vi vi phạm pháp luật của bà Phan Trần Linh Thu để có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật”.

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, sáng nay Công an TP.Phan Rang – Tháp Chàm cũng đang làm việc tại lớp dạy kèm của bà Thu để củng cố thêm hồ sơ. Ngoài ra, bảng nhà số 86C cũng đã bị tháo gỡ trước đó vào chiều 29/12.

Trước đó, báo Người Đưa Tin đã đưa, từ phản ánh của người dân về một lớp dạy kèm có người phụ nữ liên tục đánh đập học sinh, PV báo Người Đưa Tin đã thâm nhập, ghi nhận thực tế.

Sau nhiều ngày theo dõi, PV ghi nhận hàng loạt hình ảnh một phụ nữ đứng lớp nhiều lần dùng thước, dép, thậm chí là tay để đánh, tát các em học sinh nhỏ tuổi.

Chưa hết, giáo viên này còn dùng lời lẽ miệt thị những em học sinh.

Bà Thu dùng vở đánh học sinh. (Ảnh: Duy Quan).

Theo hình ảnh mà PV ghi nhận, trong suốt 1 tháng qua, mỗi lần đứng lớp người phụ nữ trong lớp dạy kèm thường xuyên đánh học sinh, khiến cho nhiều bộ phận trên cơ thể các em học sinh như: Tay, mặt, mông,… bị đau đớn, ê ẩm, đứng run lẩy bẩy tại lớp học.

Nhiều em vì bị đánh đau nhiều lần, không dám đưa tay ra thì liền bị giáo viên này giật mạnh và nắm chặt bàn tay để đánh.

Khi các em học, làm bài không được tốt, giáo viên này liền chửi mắng rồi dùng tay, thước, thậm chí là dép đánh liên tục vào các em.

PV báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Tác giả: Duy Quan

Nguồn tin: Báo Người đưa tin