Đánh sập đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh

Ngày 25-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ nhóm nghi can gồm: Vũ Văn Quân, Đinh Minh Trọng và Chu Văn Khương (đều 24 tuổi) và Chu Văn Khôi (30 tuổi, đều quê Nghệ An) và La Văn Tình (30 tuổi, quê Yên Bái) tham gia đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh.

Theo đó, để triệt phá được đường dây vận chuyển, tàng trữ mua bán ma túy này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Nai đã lập chuyên án 266N để theo dõi.

Tang vật đường dây ma túy công an thu giữ.

Đến chiều 23-7, hàng chục cán bộ trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Nai đã vây bắt Quân, Trọng đang mang ma túy đi bán cho con nghiện tại khu vực phường Bình Đa (TP.Biên Hòa).

Cùng thời điểm này các mũi trinh sát khác cũng ngay lập tức ập vào phòng trọ của Khương, Khôi và Tình tại khu vực xã An Viễn (huyện Trảng Bom). Khám xét nơi ở và trong người của nhóm này, công an đã thu giữ hơn 1,7kg ma túy đá, một bánh ma túy đá được đối tượng này cất giấu dưới nền gạch trong phòng trọ.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, Khôi là nghi can trực tiếp liên hệ và mua ma túy từ tỉnh Nghệ An đưa vào Đồng Nai để tiêu thụ. Nghi can Quân có nhiệm vụ mang ma túy vào Đồng Nai cho Khôi. Sau khi có ma túy, Khôi tiếp tục giao cho Quân và Trọng mang ma túy đi giao cho khách hàng.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra đường dây ma bán, vận chuyển ma túy này.

Tác giả: VŨ HỘI

Nguồn tin: plo.vn