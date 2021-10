Đánh ghen rùm beng hầm đỗ xe, cô vợ liên tục "ra đòn" khiến tiểu tam khóc thét, phẫn nộ nhất là lời đe dọa "ly hôn không cho xu nào" của gã chồng!

Bình thường chẳng ai có thể bỏ qua được chuyện chồng ngoại tình. Khi sự phẫn nộ lên đến đỉnh điểm, người phụ nữ sẽ đưa ra hàng loạt cách thức trừng phạt.

Vợ chặn đầu ô tô đánh ghen

Đoạn clip ghi lại cảnh xảy đến trong một bãi đỗ xe tại một TTTM ở Vô Tích, Giang Tô (Trung Quốc) gây chú ý.

Theo đó, người vợ lái chiếc xe hơi màu trắng chặn đầu ô tô màu đen của chồng và nhân tình lại để đánh ghen.

Sau đó khi mọi người xuống xe, cô vợ đã túm tóc người được cho là nhân tình của chồng. Người chồng đứng ở giữa, cố gắng tách cả hai ra ngoài. Trong khi đó có một người khác cầm điện thoại để quay lại tất cả mọi chuyện.

Vợ chặn đầu xe chồng.

Hai bên giằng co nhau.

Người vợ tố cáo hành vi ngoại tình của chồng, nói rằng cô đã kết hôn với người chồng luật sư được 6 năm và có 2 con. Cô cũng tố luôn rằng chồng chỉ đưa 10 nghìn NDT (hơn 37 triệu đồng) mỗi năm để nuôi con trai. Hiện tại, cô không chấp nhận nổi hành vi ngoại tình này.

Khi bị vợ tố cáo hành vi ngoại tình, ông chồng vẫn rất ngạo mạn đáp lại: “Nếu không phải gia đình cô ép tôi đã không như thế này?”. Cô vợ hỏi lại ép ra sao thì anh ta không đáp. Ngay sau đó, người vợ đã giơ chân đá tiểu tam rồi tát chồng một cái nữa.

Người chồng vẫn tiếp tục: “Mẹ tôi đang nằm trên giường bệnh gia đình cô đã làm gì?”.

“Anh đã làm gì khi bố tôi qua đời”, người vợ vặc lại.

Theo những lời tố cáo lẫn nhau có thể thấy hai người đã có mâu thuẫn từ trước. Người chồng liên tục cảnh cáo yêu cầu vợ buông tay, không được đánh nhân tình của mình. Lúc đó, vợ quay sang hỏi ả tiểu tam: “Mày nghĩ là anh ta sẽ cưới mày à?”.

Quá hoảng sợ, tiểu tam liên tục phản bác: “Chị nhận nhầm người rồi, tôi thật sự không có gì với anh ta. Chị nhầm rồi”.

Đến lúc này, người vợ bắt đầu “lật bài”: “Tao đã thu thập đủ bằng chứng về chuyện của chúng mày, anh ta cũng đã thừa nhận. Con trai lớn 4 tuổi, con trai nhỏ 1 tuổi, mày đến phá nhà tao đúng không?”.

Cô vợ túm lấy tóc kẻ thứ ba.

Suốt cuộc đánh ghen này, ông chồng liên tục gầm ghè, đe dọa và yêu cầu vợ buông tay, không cho làm tổn hại đến nhân tình.

Quá mức đau đớn, cô vợ hét lên: “Tôi sinh cho anh hai đứa con và suýt chết trên bàn mổ, anh lại đối xử với tôi như vậy à?”.

Người chồng đáp: “Tôi không còn yêu cô nữa. Tính cách của chúng ta không hợp. Tôi muốn ly hôn với cô từ năm ngoái cơ”.

Đến nước này, cô vợ chẳng còn gì để nói buồn bã đáp: “Thế ly hôn đi, anh bồi thường cho tôi 6 năm thanh xuân”.

Màn chất vấn kẻ thứ ba

Những tưởng như vậy là xong song sự tức tối của cô vợ dành cho tiểu tam vẫn không hề dừng lại. Cô bắt đầu quay sang chất vấn kẻ thứ ba: “Từ đầu đến cuối anh ta không bao giờ phủ nhận việc ngoại tình với mày. Mày ngủ với chồng tao thì chồng mày có hài lòng không?”.

Hóa ra, cô nhân tình này cũng đã có chồng con và là bạn học chung cấp 3 của người chồng. Bản thân cô ta cũng đã có chồng và một cô con gái. Người vợ liên tục khẳng định mối quan hệ vụng trộm này không chấp nhận được. Nếu muốn tìm người khác chồng có thể ly hôn nhưng làm điều gian dối trong hôn nhân là quá mức sai trái.

Vợ đánh ghen trong bãi đỗ xe

Cô vợ là một cựu tiếp viên hàng không đã xin nghỉ việc để lo toan cho gia đình sau khi kết hôn và sinh con.

Đối diện với màn đánh ghen, ông chồng liên tục đe dọa sẽ ly hôn và không cho người vợ xu nào. Màn đánh ghen đã khiến cho nhiều người chú ý và dẫn đến sự vây xem ở bãi đỗ xe.

Trong đoạn đối thoại của cả hai, chẳng có mâu thuẫn lớn nào cả, tất cả đều là những điều vụn vặt trong hôn nhân. Thế mới nói, đôi khi hôn nhân xích mích, chấm dứt cũng chỉ vì những điều nhỏ bé ấy mà chúng ta không lường tới được.

Chẳng một người vợ nào có thể thoải mái chấp nhận cho chồng ngoại tình bên ngoài. Đánh ghen có lẽ là giải pháp cuối cùng họ chọn đến nhưng đôi khi đó cũng là cách giúp họ "giải tỏa" sự tức tối khi bị phản bội sau lưng.

