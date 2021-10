Đang ngồi chơi cờ, người đàn ông bất ngờ bị đập búa vào đầu tử vong

Đến chiều 18-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận vẫn còn khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng liên quan một người đàn ông đang chơi cờ bị người khác dùng búa đập vào đầu.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ 40 phút cùng ngày, tại một cửa hàng điện gia dụng thuộc thôn 3, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, anh Nguyễn Văn H. (SN 1979, ngụ xã Hồng Sơn) và một người khác đang ngồi chơi cờ trên bàn đá.

Lúc này, Nguyễn Văn Ngọc (SN 1982, ngụ xã Hồng Sơn) đi vào cửa hàng, tiến lại gần và rút 1 cây búa trong túi quần ra, đập liên tiếp vào đầu anh H. Người chơi cờ chung với anh H. hốt hoảng bỏ chạy. Toàn bộ vụ việc được camera cửa hàng ghi lại.

Nghi phạm Ngọc dùng búa tấn công nạn nhân. Ảnh cắt từ clip.

Nạn nhân bị đập đập búa vào đầu nhiều nhát khiến máu ra nhiều, đỗ gục và tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.

Ngọc sau đó đến Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đầu thú. Công an TP Phan Thiết đã bàn giao nghi phạm cho Công an huyện Hàm Thuận Bắc để điều tra vụ án.

Tác giả: Hợp Phố

Nguồn tin: Báo Người lao động