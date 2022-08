Đâm chết người vì ấm ức bị đánh

Ngày 28/8, Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh hoàn tất hồ sơ chuyển giao Dương Hoàng Việt Em (SN 1982, quê An Giang, ngụ Bình Hưng Hòa B, Bình Tân) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an TP Hồ Chí Minh xử lý về hành vi “giết người”.

Việt Em là người đã đâm N.V.G (SN 1982) tử vong trên đường Hồ Văn Long (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) sáng 25/8. Sau khi hay tin G tử vong, Việt Em đã đến Công an đầu thú.

Nơi xảy ra vụ án mạng.

Hung khí tại hiện trường.

Việt Em tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan điều tra bước đầu Việt Em khai sống cách nhà nạn nhân G vài căn. Giữa Việt Em và G có thời gian làm chung nghề sơn nước, sau đó 2 người tách ra làm riêng. Từ ngày không làm chung giữa Việt Em và G thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Một trong những nguyên nhân là G nghĩ Việt Em giành mối làm ăn của mình.

G thường xuyên chửi bới, hăm dọa và đánh Việt Em, tuy nhiên do mình nhỏ con nên Việt Em thường xuyên nhịn. Sáng 25/8, Việt Em đi uống cà phê trở về nhà đến giao lộ Hồ Văn Long-Bùi Dương Lịch thì gặp G. G tiếp tục chặn xe chửi Việt Em và đấm vào mặt Việt Em 2 cái.

Uất ức vì liên tục bị hà hiếp, Việt Em về nhà lấy con dao rồi chở theo vợ đi tìm G nói chuyện nhưng không gặp nên quay về. Trên đường trở về nhà Việt Em nhặt một tuýp sắt trên đường để lên xe. Khi về gần đến nhà thì vợ chồng Việt Em giáp mặt G. G dùng dao tự chế xông vào chém Việt Em, Việt Em dùng tuýp sắt đỡ và lấy tay chụp lưỡi dao của G, tay Việt Em bị thương.

Bị tấn công, Việt Em rút hung khí trong người ra đâm G. G bỏ chạy được vài chục mét thì bị vấp ngã bất tỉnh. G được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Hay tin G tử vong, Việt Em đã ra đầu thú.

