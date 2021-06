Đại úy công an lao mình xuống dòng lũ xiết cứu người ở Tuyên Quang

Người dân hỗ trợ Đại uý Hào đưa nạn nhân bị lũ cuốn trôi vào bờ.

Ngày 11/6, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người dân bị lũ cuốn trôi, may mắn được cán bộ công an kịp thời cứu sống.

Đại úy Hoàng Ngọc Hào - Phó Trưởng Công an xã Kiến Thiết.

Trước đó, khoảng 9h40 cùng ngày, trong khi chờ lũ rút tại khu vực đập tràn Bắc Cụp (thôn Đồng Đi, xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn), Đại uý Hoàng Ngọc Hào - Phó Trưởng Công an xã Kiến Thiết, phát hiện một người dân bị lũ cuốn trôi.

Không chần chừ suy nghĩ, Đại uý Hào cởi quân phục, lao xuống dòng nước xiết để cứu người.

Do nạn nhân đuối sức, buông xuôi, Đại uý Hào phải rất vất vả mới tiếp cận được, vật lộn trong lũ suốt 15 phút mới đưa được vào bờ an toàn.

Được biết, danh tính nạn nhân là ông Trần Văn N. (47 tuổi, trú tại xã Kiến Thiết), do bất cẩn đã trượt chân rơi xuống đập tràn và bị nước cuốn trôi.

Tác giả: Hoàng An

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị