Đại tướng Tô Lâm: Công tác bảo đảm an ninh quốc gia được triển khai toàn diện

Năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức lớn do tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, các yếu tố tác động tới ổn định chính trị, an ninh, trật tự diễn ra đa chiều và có mặt gay gắt hơn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng Công an nhân dân đã bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Phóng viên VOV phỏng vấn Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an về vấn đề này.

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an



PV: Xin Bộ trưởng cho biết những kết quả nổi bật mà lực lượng Công an nhân dân đạt được trong năm vừa qua?

Bộ trưởng Tô Lâm: Năm 2020, lực lượng Công an đã làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách lớn trong lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự; xử lý có hiệu quả những vấn đề quốc tế, khu vực liên quan đến lợi ích, an ninh quốc gia của Việt Nam.

Công tác bảo đảm an ninh quốc gia được triển khai toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó đã đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước, nhất là Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 83%, các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đều nhanh chóng được điều tra làm rõ; đặc biệt số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm 6,8%; tai nạn giao thông và cháy nổ đều giảm sâu cả 3 tiêu chí...; chính vì kết quả đó góp phần từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh.

Bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng Công an nhân dân còn là lực lượng tuyến đầu, quyết liệt trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, cứu nạn, cứu hộ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận đánh giá cao.

PV: Bộ Công an là đơn vị đi đầu trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tăng cường về cơ sở. Xin Bộ trưởng cho biết hiệu quả của việc đổi mới này?

Bộ trưởng Tô Lâm: Đảng bộ Công an Trung ương đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CAND gương mẫu, khẩn trương, quyết liệt, đi đầu trong việc sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; triển khai nhiều giải pháp mang tính “đột phá”, “cách mạng” trong xây dựng lực lượng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, được coi là “điểm sáng” của Bộ Công an trong nhiệm kỳ qua.

Đảng ủy Công an Trung ương lãnh đạo toàn lực lượng CAND triển khai toàn diện, đẩy nhanh tiến độ bố trí cán bộ theo khung tiêu chuẩn, tiêu chí 4 cấp Công an, kết hợp với bố trí, sắp xếp và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ từng Công an đơn vị, địa phương theo hướng giảm biên chế tại đơn vị cơ quan Bộ, tăng cường cho Công an địa phương, đơn vị trực tiếp chiến đấu tại cơ sở. Hoàn thành việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, góp phần tạo chuyển biến rõ rệt, đảm bảo tình hình an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở.

PV: Thành công của Đại hội XIII cùng bối cảnh trong nước và thế giới sẽ đặt ra nhiều yêu cầu đối với công tác công an. Xin Bộ trưởng cho biết, ngành Công an có những giải pháp gì để hoàn thành các mặt công tác trọng tâm trong năm nay?

Bộ trưởng Bộ Công an: Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an xác định phương hướng năm 2021; đề ra các mục tiêu, yêu cầu cụ thể; đồng thời xác định công tác trọng tâm năm 2021 là: Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng của đất nước; Chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc đề ra các chủ trương, chính sách pháp luật, các đề án, kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, trật tự, gắn với phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước; Tập trung triển khai các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia.

Bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực, địa bàn chiến lược, các dự án, công trình trọng điểm quốc gia; Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm.

Liên tục mở các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm và các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, công tác truy nã tội phạm. Tiếp tục xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, tăng cường tiềm lực, sức mạnh về mọi mặt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng CAND.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp công tác, nhất là phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm thực hiện thắng lợi các chủ trương, kế hoạch công tác đảm bảo an ninh trật tự đã đề ra.

PV: Nhân dịp năm mới Tân Sửu sắp đến, Bộ trưởng có lời chúc gì đến cán bộ, chiến sỹ và người dân cả nước thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Tô Lâm: Nhân dịp năm mới, toàn thể lực lượng Công an nhân dân chúng tôi mong muốn đất nước ta ngày phát triển, an ninh chủ quyền được giữ vững. Mọi người dân đều được sống trong sự bình yên, an toàn và không khí vui tươi, lành mạnh trong ngày Tết đến với mọi người dân, đến với mọi nhà.

PV: Xin trân trọng cám ơn Bộ trưởng!/.

Tác giả: Việt Cường

Nguồn tin: Báo VOV