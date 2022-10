Đại tá Trần Đình Nghĩa làm Trưởng Phòng CSGT Hà Nội

Chiều 5/10, Công an Hà Nội công bố quyết định của giám đốc công an thành phố về công tác cán bộ.

Tân Trưởng Phòng CSGT Hà Nội.

Theo đó, đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng Tham mưu, được điều động giữ chức vụ Trưởng Phòng CSGT.

Người tiền nhiệm của ông Nghĩa là đại tá Dương Đức Hải đã được bổ nhiệm làm phó giám đốc Công an Hà Nội hồi đầu tháng 7.

Đại tá Trần Đình Nghĩa từng là Trưởng Công an phường Yên Phụ (quận Tây Hồ), sau đó là Phó trưởng Phòng Tham mưu, Trưởng công an huyện Mê Linh. Ông giữ chức Trưởng Phòng Tham mưu Công an Hà Nội từ cuối năm 2020.

Cùng ngày, thượng tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng công an huyện Mỹ Đức, được điều động làm Trưởng phòng Tham mưu, thay ông Nghĩa. Còn trung tá Trần Văn Quang, Phó phòng Tham mưu, được điều động và bổ nhiệm làm Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

Sáng cùng ngày, Công an thành phố Hà Nội cũng công bố quyết định điều động và bổ nhiệm thượng tá Giáp Thành Trung, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, giữ chức vụ Trưởng công an huyện Mỹ Đức.

Tác giả: Hoàng Lam

Nguồn tin: zingnews.vn