Đại tá Đinh Văn Nơi và 20 tỉ đồng để “bứng ghế”

Tuy nhiên, khi Trần Trí Mãnh mới chi trước 10 tỉ đồng thì "bể" kế hoạch vì gặp phải nhóm người lừa đảo.

Mãnh là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Gia Thịnh tại TP Châu Đốc (An Giang), vừa bị bắt về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả quy mô rất lớn.

Quá trình công an điều tra, Mãnh thừa nhận có vụ bị lừa nói trên, xuất phát từ việc nhiều tháng qua Công an tỉnh An Giang liên tục tấn công và truy bắt các băng nhóm tội phạm ma túy, hình sự, đặc biệt là triệt phá các hoạt động buôn lậu, hàng gian, hàng giả...

Từ việc này, một số người đã liên hệ và giao Mãnh tìm người có thẩm quyền "bứng ghế" Giám đốc Công an tỉnh An Giang là đại tá Đinh Văn Nơi để việc buôn lậu, gian lận thương mại của chúng được thuận lợi.

Đến thời điểm này thì Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ các đối tượng được cho là đã lừa Mãnh để nhận trước số tiền 10 tỉ đồng nhưng tiêu xài chứ không phải thực hiện cam kết "sau 3 ngày ông Nơi sẽ bị điều chuyển", nếu không sẽ trả lại tiền.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cũng đã hoàn tất hồ sơ, chuyển sang VKSND cùng cấp phê duyệt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nhớ dạo tháng 7-2020, dư luận đã xôn xao trước những thông tin mà báo chí cũng như mạng xã hội đăng tải về phát ngôn của Đại tá Đinh Văn Nơi ngay sau khi ông này được điều chuyển từ Công an TP Cần Thơ về nhận chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Dạo đó, ông Nơi khẳng định luôn công bố công khai số điện thoại của mình trên cổng thông tin điện tử của Công an tỉnh An Giang để ai phát hiện cán bộ công an tiêu cực, tham nhũng, hối lộ, hách dịch, cửa quyền, bảo kê, bao che tội phạm… thì cứ nhắn thẳng vào đó, nếu phản ánh là đúng thì ông xử lý liền "bất kể đó là con hay cháu của ai".

Ông cũng khẳng định trong công tác xử lý tội phạm sẽ luôn triệt để, công tâm và "cá nhân tôi chắc chắn sẽ không có bất cứ khó khăn, áp lực nào trong việc xử lý các loại tội phạm, kể cả tội phạm núp bóng".

Ban đầu, có người hồ nghi, cho là vị đại tá này mới nhận chức nên "nổ", vả lại thì thực tiễn cũng cho thấy rất nhiều cán bộ "nói một đằng, làm một nẻo", "nói không đi đôi với làm". Nhưng dần dà, chính những việc ông Nơi làm đã dần dần chứng minh ông "nói đi đôi với làm" và làm rất quyết liệt.

Dân An Giang và cả báo chí lẫn mạng xã hội trong những tháng qua đã nói rất nhiều về thành tích của lực lượng Công an tỉnh An Giang trong trấn áp tội phạm. Trong đó có các vụ án lớn xảy ra ở tỉnh này mà dư luận cả nước quan tâm, như chuyên án bí số 520H triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy, vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ do Huỳnh Trần Hùng cầm đầu; vụ vận chuyển 51kg vàng 9999 từ Campuchia về Việt Nam; vụ triệt phá đường dây sản xuất hàng gian, hàng giả hàng kém chất lượng với số lượng rất lớn ở khu vực biên giới…

Điều đáng nói là dù khi Công an tỉnh An Giang độc lập tấn công hay phối hợp tác chiến thì trong các vụ án tiêu biểu này đều có vai trò tiên phong của vị giám đốc: Xông xáo, gan dạ, sắc bén và quyết liệt. Chưa đầy 8 tháng kể từ ngày nhận nhiệm vụ mới, Đại tá Đinh Văn Nơi đã được dân chúng gọi là "khắc tinh đối với các loại tội phạm" ở vùng biên giới tỉnh An Giang.

Cho nên, việc những đối tượng tội phạm như Trần Trí Mãnh và đồng bọn tìm cách "xử" người đứng đầu lực lượng trấn áp tội phạm ở địa phương này là dễ hiểu.

Xưa nay, để dễ bề làm ăn, gian thương hay tội phạm vẫn luôn tìm kế mua chuộc cán bộ, quan chức, mua không được thì đe dọa, triệt hạ… mọi kiểu. Đó không phải là chuyện lạ, mà ở nước nào cũng có chứ không riêng gì ở nước ta.

Rồi chuyện "trót nhúng chàm", để đến nỗi có những cán bộ, quan chức bỗng chốc "tự chuyển hóa" sang bao che dung túng cho tội phạm, rồi biến luôn thành tội phạm cũng nhiều lắm. Thậm chí, gần đây còn có cả trường hợp tướng lĩnh ngay trong lực lượng công an phải vào tù vì tiếp tay cho tội phạm cờ bạc.

Niềm tin của dân chúng vào sự thanh liêm của đội ngũ cán bộ nhà nước cũng vì những cán bộ thoái hóa, biến chất ấy mà suy giảm.

Nói về uy lực đồng tiền, xưa nay vẫn lưu truyền những câu thú vị, như : "Nén bạc đâm toạc tờ giấy", "Cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng nhiều tiền". Ngẫm trong đời sống, có những chuyện đúng thế. Nhưng không phải là tất cả, như trường hợp này là một ví dụ. Mặc dù nhóm của Mãnh đã chi ra một số tiền không nhỏ, mà nếu cần thì chúng vẫn sẵn sàng chi nhiều hơn nữa, nhưng khi không có đường dây nào để chạy, không cán bộ cấp trên nào dám nhận tiền của chúng để làm được điều đó thì chỉ có nước… gặp quân lừa đảo.

Tác giả: Lương Duy Cường

Nguồn tin: Báo Người lao động