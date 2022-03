Đại tá Đinh Văn Nơi nói về thông tin tiếp tục điều hành Công an tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang hôm qua đã đăng tải thông tin về việc Đại tá Đinh Văn Nơi tiếp tục điều hành Công an tỉnh An Giang.

Cụ thể, nguồn này nêu: "Thời gian qua các báo, đài đã đưa tin về việc từ ngày 01/3/2022, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang được Bộ Công an quyết định điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Tuy nhiên, do yêu cầu công tác tại tỉnh An Giang, Bộ Công an chưa điều động đại tá Đinh Văn Nơi giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Vì vậy, hiện nay Đại tá Đinh Văn Nơi vẫn tiếp tục điều hành Công an tỉnh An Giang. Và thời gian qua số điện thoại đường dây nóng 096.229.7777 (số điện thoại cá nhân của đại tá Đinh Văn Nơi) hoạt động rất hiệu quả".

Hôm nay, trả lời trên báo điện tử Dân Việt, Đại tá Nơi nói, hiện tại ông vẫn điều hành lãnh đạo Công an tỉnh An Giang theo yêu cầu nhiệm vụ mới của Bộ Công an. "Công tác cán bộ do Bộ Công an sắp xếp, khi nào Bộ điều động đi, tôi sẽ đi", ông cho biết.

Cũng theo chia sẻ của Đại tá Đinh Văn Nơi với nguồn trên, số điện thoại đường dây nóng 096.229.7777 mỗi ngày tiếp nhận hàng chục cuộc điện thoại báo tin về tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Ông mong muốn thời gian tới các tổ chức và quần chúng nhân dân tiếp tục cung cấp những thông tin liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh qua số này.

Ông Nơi (sinh năm 1976, quê ở Bình Thủy, TP Cần Thơ) được điều động về làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang từ tháng 6/2020.

